«Реал» — «Галатасарай»: онлайн видео голов матча Лиги чемпионов

Спорт

В среду, 6 ноября, на знаменитом стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках группового турнира Лиги чемпионов сразятся испанский «Реал» и турецкий «Галатасарай» (начало — в 22:00).

Как известно, команда Зинедина Зидана стартовала в еврокубковом турнире из рук вон плохо, провалив гостевую встречу с «ПСЖ» (0:3) и не сумев одолеть в родных стенах «Брюгге» (2:2). И только выездной успех на поле «Галатсарая» (1:0) две недели назад немного поправил турнирные дела Королевского клуба, побеждавшего в Лиге чемпионов в 2014-м, 2016-м, 2017-м и 2018 годах (у «ПСЖ» — 9 очков, у «Реала» — 4, у «Брюгге» — 2, у «Галатасарая» — 1). Не удивительно, что в день игры не чужое «Реалу» издание Marca вышло с недвусмысленным заголовком: «Победа или победа».

К слову, статистика гостевых встреч «Галатасарая» перед игрой в Мадриде выглядела просто ужасающе: в последних 18 еврокубковых матчах на полях соперников стамбульцы потерпели 14 поражений, добившись лишь четырех ничьих (в последних шести встречах турки вообще не забили ни одного мяча!). Ни одной победы с 2012 года, когда в Германии был бит «Шальке» — 3:2.

За голами в поединке «Реал» — «Галатасарай» в режиме онлайн вы сможете следить на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у футболиста «Реала» Хамеса Родригеса родился сын от суррогатной матери.

Фото Getty Images

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