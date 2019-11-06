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Стиль жизни

Гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака

16:19 7 ноября 2019 376
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Пятница, 8 ноября, — день, который понравится всем консерваторам и домоседам.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака.

Овен

Если постараться, то разрешатся бытовые проблемы, которые тянутся с прошлого года. Друзья неприятно удивят.

Телец

Осторожнее с деньгами. Не стоит финансово поддерживать людей, которые влезли в долги.

Близнецы

Близнецы успеют сделать все на работе, если не будут все время общаться с коллегами. Близкому человеку понадобится ваша помощь.

Рак

Ракам стоит перестать сомневаться и начать делать, деньги сами к вам не придут. Да и в любви пора принимать решения.

Лев

Возможны головная боль, симптомы простуды и аллергические реакции. Зато на работе все будет хорошо.

Дева

У Дев — день романтики. Не сопротивляйтесь и позвольте партнеру сделать вам праздник.

Весы

Звезды рекомендуют Весам паковать чемодан и отправляться на отдых. Избегайте физических нагрузок.

Скорпион

Скорпионам не стоит игнорировать задания и слова начальства, если вы справитесь, получите приятный бонус.

Стрелец

Стрельцов могут вовлечь в интриги и сплетни. Возможно легкое недомогание.

Козерог

Козерогам лучше не откровенничать с новыми знакомыми, они могут преследовать корыстные цели.

Водолей

День хорошо подходит для денежных инвестиций и для начала ремонта. На работе возможно повышение.

Рыбы

Рыбы получат много внимания и презентов, если перестанут скромничать. Не отдавайте другим то, что принадлежит вам.

Хорошего вам дня!

Также читайте гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.

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