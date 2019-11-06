- 17:22 В Украине зарегистрировали рекордное Евангелие: чем оно знаменито
- 17:20 Ломаченко «подвинули» в рейтинге лучших боксеров мира
- 17:17 Тоня Матвиенко преподнесла неожиданный подарок дочери к совершеннолетию
- 17:16 Украина готова начать отвод войск в Петровском в 12:00 8 ноября
- 16:57 Не готовы любить «негров» и цыган: социологи изучили этнические предпочтения украинцев
- 16:54 Скандал в Институте рака: директора медучреждения отстранили от работы
- 16:44 Хвостатый ангел-хранитель: кот-герой спас ребенка от падения с лестницы
- 16:40 Вместо дополнительных доходов Минфин Маркаровой учел в проекте бюджета интерес олигархов и табачников, — блогер
- 16:39 Вытащил людей из горящих авто: украинцу, спасшему четверых человек в ДТП, дали польское гражданство
- 16:37 6 ноября погода в Киеве побила сразу два температурных рекорда
- 16:24 Звезда украинского шоу-бизнеса шокировал заявлением о "фашистах в центре Киева"
- 16:20 Доллар продолжает падать: сколько он будет стоить 8 ноября
Гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака
Пятница, 8 ноября, — день, который понравится всем консерваторам и домоседам.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака.
Овен
Если постараться, то разрешатся бытовые проблемы, которые тянутся с прошлого года. Друзья неприятно удивят.
Телец
Осторожнее с деньгами. Не стоит финансово поддерживать людей, которые влезли в долги.
Близнецы
Близнецы успеют сделать все на работе, если не будут все время общаться с коллегами. Близкому человеку понадобится ваша помощь.
Рак
Ракам стоит перестать сомневаться и начать делать, деньги сами к вам не придут. Да и в любви пора принимать решения.
Лев
Возможны головная боль, симптомы простуды и аллергические реакции. Зато на работе все будет хорошо.
Дева
У Дев — день романтики. Не сопротивляйтесь и позвольте партнеру сделать вам праздник.
Весы
Звезды рекомендуют Весам паковать чемодан и отправляться на отдых. Избегайте физических нагрузок.
Скорпион
Скорпионам не стоит игнорировать задания и слова начальства, если вы справитесь, получите приятный бонус.
Стрелец
Стрельцов могут вовлечь в интриги и сплетни. Возможно легкое недомогание.
Козерог
Козерогам лучше не откровенничать с новыми знакомыми, они могут преследовать корыстные цели.
Водолей
День хорошо подходит для денежных инвестиций и для начала ремонта. На работе возможно повышение.
Рыбы
Рыбы получат много внимания и презентов, если перестанут скромничать. Не отдавайте другим то, что принадлежит вам.
Хорошего вам дня!
Также читайте гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...