Убийство 11-летней Даши Лукьяненко: под Одессой увековечат память о талантливой девочке (фото)

Происшествия

Жители поселка городского типа Ивановка Ивановского района Одесской области, где 13 июня была зверски убита 11-летняя Даша Лукьяненко, хотят увековечить память о ней. Друзья и одноклассники девочки выбрали лучшую ель и высадили ее на центральной аллее, при входе в сквер. Ребята говорят, что Даша очень любила здесь гулять.

«Поступало и поступает много предложений о том, как увековечить память о трагически погибшей талантливой девочке. Мы их рассматриваем, обдумываем», — рассказали в районной администрации. Возле высаженной ели в скором времени будет установлен (при участии местных властей) мемориальный гранитный камень. На нем укажут, в честь кого высажено дерево, кем и когда.

Идея согласована и поддержана детьми, педколлективом школы, в которой училась Даша. Говорят, это будет живая память о девочке на многие годы.

Отец погибшей Даши Лукьяненко недавно заявил о том, что родители подозреваемого в убийстве девочки Николая Т. знали о преступлении. Более того, утверждает, что они могли помогать сыну скрыть следы преступления.

«…Во время поисков Даши они ночью приходили на рынок, перелезли через забор и взяли у себя в контейнере упаковку уксуса. Чтобы с его помощью отмывать следы крови в доме. Если бы они брали его для заготовок, то достаточно было бы взять бутылку, потом еще одну. Зачем среди ночи вдруг понадобилась упаковка?» — сказал отец девочки.

Даша Лукьяненко с матерью и отцом

«ФАКТЫ» подробно рассказывали об этой трагедии и ходе ее расследования. 30 сентября на брифинге начальник регионального главка Нацполиции Олег Бех сообщил о том, что дело 22-летнего Николая Т., который обвиняется в убийстве 11-летней девочки, будет передано в суд0 в октябре. На дворе — ноябрь…

Сейчас полиции приходится расследовать и комментировать еще одну трагедию — зверское убийство 2 ноября под Одессой 14-летней школьницы Дарины Дробот. Как рассказали в полиции, 15-летний подозреваемый в этом преступлении ранее был судим за грабеж:

«15 апреля текущего года полиция разыскивала сбежавшего из дому Кирилла. Когда его нашли, свой поступок он объяснил тем, что поссорился с родителями. Во время побега он гулял по улицам и ночевал в подъездах домов. Тогда правоохранители учли, что противоправных действий он не совершал. Однако уже летом его дважды задерживали и изобличали в грабеже. В один день — совершил два преступления. Сначала отобрал у несовершеннолетнего сына сотрудницы райадминистрации часы Skmei стоимостью свыше 2 тысяч гривен. Следом — завладел, прямо у здания школы, мобильным телефоном одного из учащихся. Суд вынес приговор, ограничившись условным сроком».

Знакомые говорят, что у Кирилла якобы были проблемы в отношениях с отчимом и родным отцом. Поэтому, дескать, парень нередко сбегал из дому. Хотя мать утверждает, что в семье у них все нормально, дети (есть еще один сын, девятилетний брат Кирилла) всем обеспечены и ни в чем не нуждаются.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 5 ноября подозреваемого в убийстве Дарины поместили на 60 суток в СИЗО.

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