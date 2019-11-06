Стиль жизни

Кому улыбнется удача: гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака

Астропрогноз помогает спланировать день правильно, избежать неприятностей.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака.

Овен

Представителям этого знака стоит отказаться от интенсивных нагрузок и устроить себе отдых.

Телец

У Тельцов есть шанс укрепить финансовое положение и потратить изрядную сумму на личные нужды.

Близнецы

Хороший день для занятий творчеством, музыкой и чтением специальной литературы.

Рак

Окружающие могут задеть ваши интересы и репутацию, сохраняйте хладнокровие.

Лев

Сегодня вас ждут мелкие неприятности и хлопоты. Старые друзья помогут преодолеть их.

Дева

Возможно Деве предложит сотрудничество друг, недавно открывший свой бизнес.

Весы

Весам звезды предвещают хорошие новости и встречи с приятными людьми.

Скорпион

День хорошо подходит для разных оздоровительных процедур. Сегодня существует вероятность совершить ошибку.

Стрелец

Сегодня возможны небольшие разногласия с родственниками. Возможно вам сделают несколько предложений по работе

Козерог

Козерогам нужно соблюдать осторожность, занимаясь физическим трудом и спортом.

Водолей

Не стоит отправляться в дорогу на своей машине. Не исключены поломки, штрафы и другие курьезные ситуации.

Рыбы

Ваш день в целом сложится хорошо, вечером ожидайте сюрприз от близкого человека.

Хорошего вам дня!

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