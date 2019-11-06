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Кому улыбнется удача: гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака
Астропрогноз помогает спланировать день правильно, избежать неприятностей.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака.
Овен
Представителям этого знака стоит отказаться от интенсивных нагрузок и устроить себе отдых.
Телец
У Тельцов есть шанс укрепить финансовое положение и потратить изрядную сумму на личные нужды.
Близнецы
Хороший день для занятий творчеством, музыкой и чтением специальной литературы.
Рак
Окружающие могут задеть ваши интересы и репутацию, сохраняйте хладнокровие.
Лев
Сегодня вас ждут мелкие неприятности и хлопоты. Старые друзья помогут преодолеть их.
Дева
Возможно Деве предложит сотрудничество друг, недавно открывший свой бизнес.
Весы
Весам звезды предвещают хорошие новости и встречи с приятными людьми.
Скорпион
День хорошо подходит для разных оздоровительных процедур. Сегодня существует вероятность совершить ошибку.
Стрелец
Сегодня возможны небольшие разногласия с родственниками. Возможно вам сделают несколько предложений по работе
Козерог
Козерогам нужно соблюдать осторожность, занимаясь физическим трудом и спортом.
Водолей
Не стоит отправляться в дорогу на своей машине. Не исключены поломки, штрафы и другие курьезные ситуации.
Рыбы
Ваш день в целом сложится хорошо, вечером ожидайте сюрприз от близкого человека.
Хорошего вам дня!
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!