Смерть иностранного студента на стадионе в Одессе: новые детали трагедии (фото)

Происшествия

На родину, в Туркменистан, отправили тело погибшего в Одессе иностранного студента -23-летнего Сахетгельди Джумаева, который учился на филологическом факультете Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского.

Трагедия произошла вечером во вторник, 5 ноября, на муниципальном стадионе «Спартак» в самом центре города. Как стало известно «ФАКТАМ», спортивная площадка, на которой погиб студент, реконструирована два месяца назад. После ЧП ее закрыли. Идет внутреннее расследование. Делом также занимается полиция.

В студенческой туркменской общине убеждены: всему виной нарушение техники безопасности на стадионе и настаивают на том, что ворота должны были быть прочно закреплены.

— Мы жили на одном этаже общежития, на пятом, — говорит староста студенческой общины Улукбек Шамсидинов. — В футбол ребята играли на стадионе не впервые. Вот и нынче вечером, в свободное время, десять человек отправились размяться. Не знаю, что и как там произошло, почему в итоге так вышло. Вероятно, ворота были не закреплены. Мне кажется, они должны быть как-то прикручены либо хорошо закреплены на земле. Вполне вероятно, что может еще кто-то пострадать. Технику безопасности должны соблюдать при любых обстоятельствах…

Другой точки зрения придерживается администрация коммунального предприятия «Стадион «Спартак». Директор стадиона Михаил Чистяков уверяет, что эти ворота — для мини-футбола, они переносные и никоим образом не крепятся к земле.

«То ли в процессе игры, то ли при разминке студент пытался то ли подтянуться, то ли совершить акробатический этюд с использованием футбольных ворот, которые для этого не предназначены, — говорит Михаил Чистяков. — Это передвижные футбольные ворота. Они используются как для игр, так и для тренировок. В процессе тренировок они передвигаются, компонуются совершенно по-разному. Поэтому мне не известно ни одного стадиона у нас в городе, где предусмотрено крепление именно таких ворот».

Перед тем как тело погибшего парня отправили на родину, студенты пришли в морг проститься с товарищем.

«Очень жаль, что случилась такая трагедия. Тело погибшего уже отправлено на родину при содействии посольства Туркменистана в Украине, — говорит проректор Южноукраинского педуниверситета Антон Ананьев. — Очень хороший парень был, нормально учился, однокурсники его любили. Вел активный образ жизни — участвовал во всех спортивных соревнованиях…»

«Он был очень добросовестным, отличным организатором, в совершенстве владел русским, другими языками… И вот сейчас его не стало. Очень-очень больно», — не сдерживает слез заведующая кафедрой славянского языкознания Мария Соколь.

Студенты по собственной инициативе собрали деньги, которые отправили родным погибшего Сахетгельди Джумаева.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о другой резонансной трагедии в Одессе - зверском убийстве 14-летней школьницы Дарины Дробот. 5 ноября суд отправил 15-летнего подозреваемого в СИЗО на 60 дней без права выхода под залог.



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