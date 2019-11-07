Спорт

В среду, 6 ноября, по итогам восьми сыгранных поединков групповой стадии определись три команды, досрочно обеспечившие себе путевки в плей-офф Лиги чемпионов, — «Бавария», «Ювентус» и «ПСЖ».

Группа А

«Реал» (Испания) — «Галатасарай» (Турция) — 6:0 (Родриго, 4, 7, 90+2, Серхио Рамос, 14, с пенальти, Бензема, 45, 81).

Две недели назад свой 100-й поединок в Лиге чемпионов проводил немецкий полузащитник «Реала» Тони Кроос, принесший мадридцам победу в Стамбуле. На сей раз «сотню» покорил его одноклубник Марсело. Но забивали на «Сантьяго Бернабеу» в этот вечер другие — Родриго, Серхио Рамос и Бензема.

К слову, «Галатасарай» довел свою кошмарную серию без еврокубковых побед на полях соперников до 19 (!) матчей — четыре ничьи и 15 поражений.

«ПСЖ» (Франция) — «Брюгге» (Бельгия) — 1:0 (Икарди, 22).

Скромная домашняя победа позволила парижанам досрочно выйти из группы.

Положение команд: 1. «ПСЖ» — 12 очков; 2. «Реал» — 7; 3. «Брюгге» — 2; 4. «Галатасарай» — 1.

Группа В

«Бавария» (Германия) — «Олимпиакос» (Греция) — 2:0 (Левандовски, 69, Перишич, 89).

«Бавария», расставшаяся с главным тренером Нико Ковачем, не без труда одолела на родной «Альянц Арене» и гарантировала себе 12-й подряд выход из группы, выиграв четыре поединка с общим счетом 15:4. При этом польский форвард забил свой шестой мяч в текущем турнире (больше голов только у 19-летнего норвежского форварда «Зальцбурга» Холанда — 7), а хорват Перишич забил гол первым же касанием мяча после выхода на замену.

Кстати, на игру против греков (и как минимум на предстоящую дуэль в бундеслиге с дортмундской «Боруссией») чемпиона Германии вывел исполняющий обязанности главного тренера Ханс-Дитер Флик. Параллельно боссы «Баварии» заняты поиском нового «рулевого». Наставник «Аякса» Эрик тен Хаг и главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель до конца сезона не готовы бросить свои клубы, отказался от переговоров с мюнхенским грандом и экс-тренер «Хоффенхайма» и «Лейпцига» Ральф Рангник. По информации Bild, главный фаворит на пост «рулевого» «Баварии» — бывший наставник лондонского «Арсенала» 69-летний француз Арсен Венгер, которого могут пригласить поработать до конца текущего сезона.

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Тоттенхэм» (Англия) — 0:4 (Ло Чельсо, 34, Сон Хын Мин, 57, 61, Эриксен, 84).

В первой встрече соперников в Лондоне «Тоттенхэм» слегка реабилитировался перед своими болельщиками за унижение в матче с «Баварией» (2:7), разгромив белградцев — 5:0. В гостях подопечные Почеттино вели себя чуть скромнее и свои три очка на берега Темзы увезли.

Положение команд: 1. «Бавария» — 12; 2. «Тоттенхэм» — 7; 3. «Црвена Звезда» — 3; 4. «Олимпиакос» — 1.

Группа С

«Аталанта» (Италия) — «Манчестер Сити» (Англия) — 1:1 (Пашалич, 49 — Стерлинг, 7). На 43-й минуте Жезус не реализовал пенальти, а на 81-й — удален Браво (оба — «Манчестер Сити»).

Поединок на арене «Сан-Сиро» в Милане («Аталанта вынуждена там принимать соперников в еврокубках из-за несоответствия стадиона в Бергамо требованиям УЕФА) стал для наставника «МанСити» Хосепа Гвардиолы 600-м в карьере и 192-м у руля команды. Ни один из наставников не руководил действиями «горожан» в таком количестве поединков за последние 40 лет (в активе Роберто Манчини — 191 игра).

По случаю важного рубежа в карьере своего наставника гости без продолжающего реабилитацию Александра Зинченко (футболист точно не поможет сборной Украины в предстоящих играх с Эстонией и Сербией) забили быстрый гол и… не реализовали пенальти. «Аталанта» ответила точным ударом в начале второго тайма и, заканчивая встречу в большинстве, добыла свое первое очко в Лиге чемпионов.

Отметим, что украинский полузащитник «Аталанты» Малиновский начал встречу на скамейке запасных и вышел на замену на 84-й минуте.

Кстати, на 81-й минуте у гостей за фол последней надежды удалили голкипера Браво. У «горожан» оставалась еще одна замена, однако других вратарей на скамейке запасных не оказалось, потому в игру вошел защитник Уокер, занявший место Браво в воротах. Полевой игрок сумел не пропустить и один раз даже спас свою команду, отбив удар Малиновского со штрафного.

«Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Шахтер» (Украина) — 3:3 (Петкович, 24, Иванушец, 83, Адеми, 89 — Патрик, 13, Мораес, 90+4, Тете, 90+8, с пенальти). На 74-й минуте удален Моро («Динамо»), а на 79-й — Марлос («Шахтер»).

Положение команд: 1. «Манчестер Сити» — 10; 2. «Шахтер» — 5; 3. «Динамо» — 5; 4. «Аталанта» — 1.

Группа D

«Локомотив» (Россия) — «Ювентус» (Италия) — 1:2 (Ал. Миранчук, 12 — Рэмзи, 4, Дуглас Коста, 90+2).

Для своего двухдневного пребывания в Москве ведомый Криштиану Роналду «Ювентус» забронировал… четырехзвездочный отель в Измайлово — отнюдь не в центре российской столицы. Один нюанс — гости из Турина сняли весь отель!

Встреча для гостей из Апеннинского полуострова началась — лучше не придумаешь. После удара со штрафного Криштиану Роналду грубо ошибся голкипер россиян Гилерме, и набежавший Рэмзи переправил мяч в сетку до того, как тот пересек линию ворот (гол в итоге записали на валлийца). Правда, команда экс-наставника киевского «Динамо» Семина быстро отыгралась, а позже могла даже выиграть. Но все россиянам на 93-й минуте испортил экс-футболист «Шахтера» Дугла Коста, который принес туринцам не только победу, но и досрочный выход из группы.

Кстати, 34-летний лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду провел в Москве свой 174-й матч в еврокубках, повторив рекорд для полевых игроков, принадлежавший бывшему защитнику «Милана» Паоло Мальдини. Чаще Роналду и Мальдини в еврокубках играл лишь голкипер Икер Касильяс, на счету которого 188 клубных матчей под эгидой УЕФА.

При этом «Ювентус» стал пятой командой в истории Лиги чемпионов, забившей в турнире 300 и больше мячей (301), сообщает Opta. Чаще в турнире ворота соперников поражали лишь «Реал» (558 голов), «Барселона» (506), «Бавария» (472) и «Манчестер Юнайтед» (373).

«Байер» (Германия) — «Атлетико» (Испания) — 2:1 (Томас, 41, в свои ворота, Фолланд, 55 — Мората, 90+4). На 84-й минуте удален Амири («Байер»).

Положение команд: 1. «Ювентус» — 10; 2. «Атлетико» — 7; 3. «Байер» — 3; 4. «Локомотив» — 3.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что юный форвард «Зальцбурга» замахнулся на рекорд Криштиану Роналду.

Фото Getty Images



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter