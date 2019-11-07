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Деньги

Законопроект по азартным играм уменьшит бюджетные поступления от классической лотереи, – эксперт

9:53 7 ноября 2019 54
лотерея
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Принятие правительственного законопроекта «О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр» приведет к прекращению выпуска действующих классических числовых лотерей и бесконтрольного распространения игорных заведений по всей стране. Такое мнение в статье «Почему редакция закона об азартных играх не сможет регулировать лотереи» высказал кандидат юридических наук, эксперт в лотерейной отрасли Игорь Галицкий.

По его словам, главной проблемой законопроекта является объединение выпуска и проведения лотерей с организацией и проведением азартных игр. Лотереи включены в перечень азартных игр наравне с казино, букмекерской деятельностью и покером.

Кроме того, законопроект устанавливает, что деятельность в сфере выпуска и проведения лотерей в Украине должна осуществляться одновременно одним оператором лотерей.

«Искусственная монополизация приведет к падению спроса на лотереи и борьбе за единственное первое место, игроки потеряют из вида обычные лотерейные продукты, которые им уже знакомы десятки лет, а государство недополучит значительные суммы денег, измеряемые в миллионах гривен», — считает Галицкий.

По мнению эксперта, порядок выдачи по прозрачному конкурсу трех лицензий на проведение лотерейной деятельности может быть идеальной моделью государственного регулирования этой сферы. Более того, государство выигрывает от сотрудничества национальных операторов лотерей с международными коллегами — признанными и популярными в других странах операторами лотерей.

Галицкий также отметил, что распространение лотерей имеет определенную техническую цепь, которая лишает лотереи таких факторов риска возникновения психической зависимости (лудомании), как мгновенное получение результата и регулируемых шансов на выигрыш, присущих азартным играм. Лотерейная деятельность осуществляется под постоянным контролем со стороны государства и носит публичный характер, ведь правила каждой лотерейной игры публикуются в СМИ, а электронная система принятия ставок открыта для мониторинга Минфином.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что основными лоббистами проекта закона о регулировании азартных игр являются глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия и россияне.

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