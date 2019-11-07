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«Чтобы не кричал»: в центре Николаева сироты-лицеисты зверски убили прохожего (фото, видео)
Тело 29-летнего местного жителя с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено утром 28 октября на Набережной возле городского совета Николаева. А 6 ноября полиция по подозрению в убийстве задержала двух парней — 17 и 18 лет. Оба учатся в местном лицее, сироты из Львовской и Донецкой областей, живут в общежитии.
По предварительным данным, ночью парни гуляли по городу и встретили на Набережной нетрезвого мужчину, у которого решили отобрать мобильный телефон. Однако тот оказал сопротивление и стал кричать. Тогда его начали избивать. А чтобы заставить замолчать, старший из парней начал колоть жертву ножом (эксперт насчитал более 60 ранений). После этого забрали телефон, который разбили, и убежали с места происшествия.
Как сообщил «ФАКТАМ» и. о. начальника Центрального отдела полиции Николаева Александр Гринчук, разыскали преступников оперативники в общежитии. В их комнате изъяли нож и другие доказательства совершения преступления.
18-летний подозреваемый, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, задержан. Решается вопрос о его аресте. Уголовное производство открыто по статье УК Украины «Убийство», которая предусматривает до 15 лет тюрьмы либо пожизненное заключение.
В последнее время участились случаи нападения подростков на прохожих. Так, недавно в Измаиле Одесской области парни жестоко избили мужчину за сделанное им замечание. От полученных травм он умер. А в Беляевке, также на Одесчине, 12-летние дети ради развлечения убили бездомного.
«ФАКТЫ» писали также о том, что в Киеве группа молодых людей на улице жестоко расправилась с мужчиной и сняла этот процесс на видео.
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