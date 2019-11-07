Апелляционный суд отказался смягчить приговор одесскому живодеру, мучившему животных

Происшествия

В Одессе апелляционный суд отказался уменьшить срок наказания рецидивисту, обвиненному в жестоком обращении с животными. Суд оставил в силе приговор первой инстанции, на котором настаивали прокуроры — обвинители по делу, — семь с половиной лет лишения свободы. Как отмечается, в марте в суде первой инстанции прокуроры полностью доказали вину мужчины в жестоком преступлении. 7 марта текущего года Киевский районный суд Одессы вынес живодеру приговор.

Напомним, 39-летний Максим Литвин брал котят у волонтеров под предлогом предоставления условий для проживания, а на самом деле издевался над животными — обливал кипятком, жег, выбрасывал из окна и т. п. Как утверждают зоозащитники, мужчина с особой жестокостью убил десятки животных, в том числе в присутствии несовершеннолетнего пасынка.

Из-за вышеназванной семьи волонтеры проводили акции протеста, в частности, возле здания регионального главка Нацполиции.

Как стало известно, ранее Литвин привлекался к уголовной ответственности за изнасилование и умышленное убийство.

«ФАКТЫ» также сообщали о приговоре, вынесенном живодеру в Глобинском районе Полтавской области. За жестокое обращение с животным 27-летний Олег Шкуренко проведет в местах лишения свободы шесть лет.

А в Киеве мужчину судили за избиение собаки. Он поймал на улице бродячего пса, засунул в багажник своего автомобиля и несколько раз ударил животное по голове тяжелым металлическим предметом.

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