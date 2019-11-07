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Экс-тренер «Зари» Вернидуб возглавил «Шахтер»
Бывший главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб после непродолжительной паузы в карьере снова приступил к работе. В четверг, 7 ноября, 53-летний специалист был представлен в качестве нового наставника футболистам солигорского «Шахтера», занимающего в чемпионате Беларуси третье место.
На этом посту Вернидуб, вместе которым в соседнюю страну приехали его помощники Валерий Михайленко, Александр Ногин и Игорь Фокин, заменил российского тренера Сергея Ташуева, известного по работе с донецким «Металлургом».
Отметим, что в связи с процедурой получения разрешения на работу в Беларуси Юрий Вернидуб не может руководить командой в ближайшем поединке чемпионата страны против «Славии».
Напомним, что свою карьеру игрока Вернидуб провел в «Колосе» (Никополь), «Прикарпатье», запорожских «Металлурге» и «Торпедо», немецком «Хемницере» и питерском «Зените», вместе с которым ему в 1999 году удалось выиграть Кубок России.
Под началом тренера, признававшегося лучшим в Украине в 2016 и 2018 годах, «Заря» добыла «бронзу» чемпионата страны (в 2017 году), играла в финале национального Кубка (в 2016-м) и дважды участвовала в групповом турнире Лиги Европы (в 2016-м и 2017-м).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Милевский и компания требовали назначить пенальти в матче чемпионата Беларуси с помощью мобильного телефона.
Фото УНИАН
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