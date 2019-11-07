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Убивать, сажать, пугать: в Кремле «не заметили» призывов Кадырова расправиться с неугодными
В четверг, 7 ноября, Кремль отреагировал на слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который вновь прибег угрозам и призвал наказывать интернет-пользователей, осмелившихся «оскорбить чью-то честь». Об этом сообщает русская служба ВВС.
«Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», — сказал Кадыров во время выступления перед правительством Чечни на встрече, которая посвящалась малому и среднему бизнесу.
В четверг, 7 ноября, журналисты спросили Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ, будут ли в Кремле проверять высказывания Кадырова. «Нет, не будут», — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что в Чечне подростка заставили извиняться на телевидении за то, что в соцсетях он критиковал власть.
Фото: РИА Новости
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