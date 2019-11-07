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Происшествия

Четыре дня бродила по лесу в шлепанцах: на Полтавщине разыскивают родных женщины, потерявшей память (фото)

20:01 7 ноября 2019 99
Женщина потеряла память
Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

Главное управление Национальной полиции в Полтавской области разыскивает родных или знакомых неизвестной женщины, потерявшей память. Ее подобрал наряд полиции Диканьского района возле одного из лесных массивов. Правоохранители обращаются ко всем, кто узнает женщину на фото, сообщить об этом по телефонам (050) 948−47−31, (095) 541−37−70 или 102.

— На вид женщине лет 30−40, — сообщил «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникаций ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев. — Женщина была в шлепанцах и легкой одежде, она не разговаривает, но слышит и понимает. С помощью жестов полицейские смогли узнать лишь то, что она четверо суток провела в лесу, питаясь ягодами и грибами. Ее доставили в полицейский участок, где отогрели и накормили, после чего передали медикам.

Отметим, что потеря памяти может быть вызвана инсультом. На прямой линии «ФАКТОВ» врач рассказала о симптомах инсульта и предупредила, что в таких случаях надо немедленно вызывать «скорую».

Накануне Одессе прохожие вызвали «скорую» мужчине, которого на Александровском проспекте выбросили из маршрутки в бессознательном состоянии. Пострадавшего забрали в больницу.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о потерявшем память подростке. Его разыскивали родители, проживающие в Николаевской области. Парнишку нашли жители села Каменка на Донетчине. Он не помнит, как за несколько суток преодолел 700 км.

Фото ГУНП в Полтавской области

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