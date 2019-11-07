Происшествия

Требовал ехать другой дорогой: в Одесской области пассажир "расплатился" с таксистом ударом ножа (фото)

В городе Белгороде-Днестровском Одесской области полицейские задержали местного жителя, который ранил ножом таксиста. По некоторым данным, пассажир был пьян. Задержанию активно способствовали простые граждане.

«Предварительно установлено, что пассажиру, взявшему такси, не понравился маршрут, который выбрал водитель. Пассажир начал вести себя агрессивно, требовать везти его другой дорогой. Когда таксист отказался, пассажир достал нож и ударил водителя. 25-летнего таксиста госпитализировали», — рассказала начальник следственного отдела Белгород-Днестровского отдела полиции Наталья Митрофанова.

По факту умышленного нанесения телесного повреждения средней тяжести (ст. 122 УК Украины) начато уголовное производство. Задержанному грозит до 3 лет лишения или ограничения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как в России таксист расправился с буйными пассажирами. Те обещали «посадить его на перо», он в ответ стал стрелять в них из травматического пистолета.

А в Киеве полицейские задержали таксиста, который изнасиловал и ограбил пассажирку. По словам задержанного, женщина была пьяна, и он решил этим воспользоваться.

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