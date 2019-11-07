24.43 / 24.67 26.97 / 27.39
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Требовал ехать другой дорогой: в Одесской области пассажир "расплатился" с таксистом ударом ножа (фото)

22:50 7 ноября 2019 61
Кровь на автомобиле&nbsp;— фото с места происшествия
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В городе Белгороде-Днестровском Одесской области полицейские задержали местного жителя, который ранил ножом таксиста. По некоторым данным, пассажир был пьян. Задержанию активно способствовали простые граждане.

«Предварительно установлено, что пассажиру, взявшему такси, не понравился маршрут, который выбрал водитель. Пассажир начал вести себя агрессивно, требовать везти его другой дорогой. Когда таксист отказался, пассажир достал нож и ударил водителя. 25-летнего таксиста госпитализировали», — рассказала начальник следственного отдела Белгород-Днестровского отдела полиции Наталья Митрофанова.

По факту умышленного нанесения телесного повреждения средней тяжести (ст. 122 УК Украины) начато уголовное производство. Задержанному грозит до 3 лет лишения или ограничения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как в России таксист расправился с буйными пассажирами. Те обещали «посадить его на перо», он в ответ стал стрелять в них из травматического пистолета.

А в Киеве полицейские задержали таксиста, который изнасиловал и ограбил пассажирку. По словам задержанного, женщина была пьяна, и он решил этим воспользоваться.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсия в Украине

Стало известно, за какой период нужно учитывать зарплату при начислении пенсии

Минирование поезда Львов&nbsp;— Киев

«Остановили посреди поля»: с поездом «Львов – Киев» произошло ЧП (фото)

Кот

Видео шокированного кота, ревнующего хозяина к котенку, стало вирусным в сети

Офис президента

Пенсия начнет приходить сама: стало известно о нововведениях, которые ждут украинцев с нового года

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер