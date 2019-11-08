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Происшествия

Под Одессой отдали под суд Тараса Григорьевича Шевченко

9:54 8 ноября 2019 50
суд
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Арцизский районный суд Одесской области за вождение мопеда в пьяном виде привлек к административной ответственности гражданина Тараса Григорьевича Шевченко. Как сообщили в суде, мужчина 26 августа текущего года управлял мопедом марки Honda Tact без государственного регистрационного номера и был остановлен на 134-м километре трассы Одесса — Рени. «У водителя были явные признаки алкогольного опьянения: резкий запах алкоголя из полости рта, покраснение глаз, сумбурная речь», — сказано в Едином государственном реестре судебных решений.

«В суде правонарушитель свою вину в совершении административного правонарушения признал и пояснил, что перед тем, как сесть за руль мопеда, употреблял алкогольный напиток. От проверки на алкотесторе и осмотра в медицинском учреждении отказался», — сообщили в суде.

За правонарушение полный тезка Кобзаря уплатит штраф в размере 10,2 тысячи гривен без лишения права управления транспортными средствами, поскольку водительского удостоверения он не получал.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве, на проспекте Победы, патрульные поймали на «пьяной» езде прокурора. Он вел себя вызывающе и угрожал правоохранителям увольнением.

В Киеве же на днях патрульные задержали водителя маршрутки, который перевозил пассажиров, будучи пьяным, да еще и под кайфом.

«ФАКТЫ» писали также о случае в Ровно, где патрульная полиция зафиксировала у водителя рекордное опьянение. Алкотестер показал 5 промилле алкоголя, показатели свыше трех промилле классифицируются как тяжелое отравление, а превышение четырех — считается смертельно опасным.

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