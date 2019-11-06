8 ноября 2019

''От серьёзной болезни по-настоящему может быстро вылечить только психотерапевт. Например, Анатолий Кашпировский. Вот сказал он девочке ''Брось костыли и иди!'' - она бросила и пошла. Разве не чудо?'' ''Чудо! А чем она болела?'' ''Коклюшем''. ''А костыли?!'' ''А костыли дедушке несла…''

Этот анекдот прозвучал в одном из телевизионных выпусков КВН в начале 90-х годов и тут же привычно был подхвачен всеми. К тому времени уже как-то само собой сложилось: только что прозвучавшие в телеэфире шутки участников команд КВН из всех концов стремительно разваливавшейся огромной страны пересказывались на каждом углу и стремительно распространялись в народе. Популярной передаче к тому времени было уже лет 30 с лишним, и многие привыкли к тому, что более оперативного источника свежих анекдотов трудно было найти. А тут ничего и искать не приходилось: раз в неделю садись перед экраном — и заливайся смехом от шуток, славящихся порой своим ''двойным'' прочтением. Ведь говорить правду в открытую советские люди ещё побаивались, а догадываться о том, что имели в виду авторы зажигательных реприз, озвученных в КВНовских соревнованиях, придавало этим телепросмотрам особый смысл.

Кстати, впервые КВН вышел на советском Центральном телевидении 8 ноября 1961 года. Передачу решили назвать в честь первого советского телевизора, который так и назывался — КВН. Был такой допотопный аппарат с малюсеньким экраном, перед которым устанавливалась специальная колба, наполненная глицерином. И благодаря этой колбе, игравшей роль увеличительного стекла, телекартинку можно было кое-как рассмотреть, с трудом угадывая в ней лица знаменитых на всю страну дикторов и силуэты участников других передач, художественных фильмов и спортивных соревнований.

КВН (Клуб Весёлых и Находчивых) быстро стал невероятно популярным. И не только на телевидении, где в то время и каналов-то было раз-два и обчёлся. Команды КВН начали создавать в школах, в институтах, в трудовых коллективах и даже в армейских частях. Уровень исполнительского мастерства, естественно, был разным. Но участие в этом процессе всем без исключение приносило огромное удовольствие — и зрителям, и особенно начинающим юмористам, каждый из которых видел себя по меньшей мере участником телепередачи Александра Маслякова, а по большей мере — профессиональным исполнителем уровня ставших невероятно популярными Геннадия Хазанова, Леонида Якубовича или Михаила Задорнова.

Хотя, естественно, никто из звёзд КВНовского движения первых призывов, да и последующих, породивших таких ярких артистов, как Михаил Галустян, Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков, Гарик Харламов и Павел Воля, и мечтать не могли о чём-то большем, чем успешная сценическая карьера. Это уже другие — новые, невероятно популярные и дерзкие — выходцы из КВНовской предтечи, решив, что успех на сатирическом поприще и в киноиндустрии, дело пройденное, поставили перед собой новые задачи. Политические. Более того — президентские. И ведь, следует признать, и тут у них получилось ''сделать всех''. Если человек талантлив, он нередко бывает талантливым во всём.

Сегодня во многих странах отмечается ставший уже международным День КВН. К стыду своему (а, может быть, и не к стыду вовсе) должен сказать, что КВН давно уже не смотрю. Понятное дело, почему. Смотрю украинские юмористические шоу-программы, в которых заглавные роли играют выходцы из студенческих команд КВН. И делают это, как правило, смешно и профессионально. Один ''95 Квартал'' чего стоит. Ведь классные программы ребята делают, нечего сказать. Их выступления же на сцене политической такого восторга почему-то не вызывают. Может быть, не тот жанр. Может быть, публика уже несколько иная. Да и ожидания от смеха на сцене Дворца ''Украина'' и на сцене театра реальных военных и экономических действий заметно отличаются. Но это уже тема отдельного разговора.

А пока позвольте пожелать сегодняшним именинникам (а также участникам КВНовского движения всех времён и народов) добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.