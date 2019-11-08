Доллар продолжает падать: какой курс будет на следующей неделе

Деньги

Всю нынешнюю неделю курсы доллара и евро постоянно снижались. Только за последние два дня, со среды, 6 ноября, американская валюта подешевела на 20 копеек, а европейская — на 30 копеек. Так, 8 ноября НБУ установил официальный курс на уровне 24,72 грн за доллар и 27,46 грн за евро. На наличном рынке иностранная валюта также упала в цене. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 24,37 грн, купить — по 24,63 грн, евро — сдать по 26,86 грн, купить — по 27,30 грн.

«Курс украинской гривни вырос, и с утра в пятницу она торгуется на отметке 24,45 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Это происходит на фоне того, что Международный валютный фонд заявил о необходимости продвижения структурных реформ в Украине, которые предполагают борьбу с коррупцией, сокращение роли государства и олигархов в украинском бизнесе. Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук выразил надежду, что во время очередного визита миссии МВФ в Украину сторонам удастся договориться относительно формата новой программы сотрудничества.

Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит находиться в диапазоне 24,4−24,6 грн за доллар", — считает Шевчишин.

О сильном влиянии МВФ на стабильность национальной валюты говорят и другие эксперты.

«На этой неделе гривня смогла укрепить свои позиции и вырасти к доллару до 24,5 грн. Но на этом она исчерпала свой потенциал, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко. — Причиной роста национальной валюты стали аукционы, на которых Минфин размещает облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). На этой неделе были размещены трехлетние бумаги. Несмотря на низкие объемы привлечений по сравнению с данными за другие месяцы и снижение учетной ставки НБУ, наши долговые бумаги еще крайне привлекательны для покупателей. В связи с этим спрос на них будет оставаться высоким, как и тренд по укреплению гривни.

Испортить текущий расклад может только МВФ в случае замораживания программы кредитования Украины. Но с учетом принятия бюджета и скорости утверждения парламентом законов, есть высокий потенциал для продолжения сотрудничества с фондом. Благодаря этому потенциалу мы пока не видим оттока инвесторов при публикации новостей о сложностях в переговорах с МВФ.

На ближайшую неделю серьезных курсовых колебаний не ожидается. Хотя спрос на гривню может немного снизиться из-за размещения долларовых облигаций. В этом случае мы увидим укрепление курса доллара до 25 гривен", — отметил Пархоменко.

В то же время международные финансисты предупреждают о серьезной угрозе для мировой экономики из-за стремительного роста кредитной задолженности многих стран мира, в том числе и Украины, которая в последнее время активно размещает свои государственные долговые обязательства.

Как сообщила на конференции имени Жака Полака в Вашингтоне директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, мировой долг (государственный и частный) вырос до рекордных 188 трлн долларов, или 230% от мирового внутреннего валового продукта (ВВП). По ее словам, главный фактор роста долга — частный сектор, на который приходится две трети общего уровня задолженности.

«Государственный долг в странах с развитой экономикой находится на уровне, которого не было со времен Второй мировой войны. А в развивающихся странах — на уровне, который был во время долгового кризиса в 1980-х годах. В странах с низким уровнем дохода задолженность резко увеличилась за последние пять лет», — отметила Георгиева.

По данным МВФ, 43% стран с низким уровнем дохода или подвержены высокому риску попасть в критическую ситуацию, связанную с задолженностью, или уже находятся в ней. По словам Кристалины Георгиевой, высокий уровень государственного долга был вызван финансовым кризисом 2008 года, когда частный сектор получил широкую поддержку — размер только прямой господдержки финансовых учреждений во время кризиса достиг 1,6 трлн долларов.

Директор-распорядитель МВФ предложила варианты решения проблемы для развивающихся стран. Это привлечение прямых иностранных инвестиций, увеличение доходов от налогов, развитие высокорентабельных инвестиционных проектов, усиление борьбы с коррупцией и бюрократией, повышение прозрачности процедур заимствования и кредитования, улучшение взаимодействия между странами-кредиторами и заемщиками.

Стоит отметить, что эти рекомендации во многом совпадают с теми требованиями, которые МВФ предъявляет украинскому представительству для предоставления очередного транша в сумме 1,4 млрд долларов.

При этом по показателю роста ВВП наша страна как раз попадает в группу государств, которые подвержены высокому риску попасть в критическую ситуацию, связанную с задолженностью.

Стоит отметить, что, согласно данным последнего доклада Международного валютного фонда за ноябрь 2019 года, рост реального внутреннего валового продукта Украины в 2019—2020 годах прогнозируется на уровне 3%. Однако уже в 2021 году ВВП Украины незначительно вырастет — до 3,1%.

Тем временем в Европейском банке реконструкции и развития прогнозируют, что в нынешнем году украинская экономика поднимется на 3,3%, а в следующем — ускорится до 3,5%. Напомним, что ранее Министерство экономического развития и торговли Украины в обновленном макроэкономическом прогнозе улучшило ожидания роста экономики в 2019 году с 2,8% до 3,5%, в 2020-м с 3,3% до 3,7%.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что к 1 ноября 2019 года все отечественные банки завершили переход на международный стандарт номера счета IBAN. Однако пока еще можно использовать те платежные реквизиты, которые применялись до введения этого стандарта. Окончательный переход всех расчетов клиентов на IBAN состоится 13 января 2020 года. В НБУ подчеркнули, что с этой даты клиенты смогут проводить расчеты исключительно с использованием IBAN.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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