Звезду Playboy связали собачьим поводком и ограбили (фото, видео)

Шоу-бизнес

Звезда журнала Playboy Лорин Элейн стала жертвой ограбления. Как сообщает издание TMZ, 36-летняя модель вернулась ночью в свой голливудский особняк и обнаружила, что дверь дома взломана. Когда она вошла в помещение, из ее спальни вышли двое мужчин в масках, а третий появился из комнаты ее отсутствовавшего брата.

Один из преступников направил на Элейн пистолет и потребовал, чтобы она открыла сейф. Затем ее связали по рукам и ногам собачьим поводком и привязали к комоду, оставив ее сидеть на полу.

Злоумышленники вынесли из дома 30 тысяч долларов наличными, а также сумочку хозяйки. После их ухода испытавшая сильнейший шок Лорин смогла высвободиться и позвать на помощь.

В распоряжение издания попало снятое Элейн видео, на котором видно оставленный грабителями беспорядок в доме модели.

Дело расследует полиция.

Фотографии Лорин ранее неоднократно появлялись на страницах и обложках журнала Playboy. В настоящее время она пытается сделать карьеру певицы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что модель Playboy Наташа Хайтт, которой угрожали убийством, найдена мертвой.

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