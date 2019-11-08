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Звезду Playboy связали собачьим поводком и ограбили (фото, видео)
Звезда журнала Playboy Лорин Элейн стала жертвой ограбления. Как сообщает издание TMZ, 36-летняя модель вернулась ночью в свой голливудский особняк и обнаружила, что дверь дома взломана. Когда она вошла в помещение, из ее спальни вышли двое мужчин в масках, а третий появился из комнаты ее отсутствовавшего брата.
Один из преступников направил на Элейн пистолет и потребовал, чтобы она открыла сейф. Затем ее связали по рукам и ногам собачьим поводком и привязали к комоду, оставив ее сидеть на полу.
Злоумышленники вынесли из дома 30 тысяч долларов наличными, а также сумочку хозяйки. После их ухода испытавшая сильнейший шок Лорин смогла высвободиться и позвать на помощь.
В распоряжение издания попало снятое Элейн видео, на котором видно оставленный грабителями беспорядок в доме модели.
Дело расследует полиция.
Фотографии Лорин ранее неоднократно появлялись на страницах и обложках журнала Playboy. В настоящее время она пытается сделать карьеру певицы.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что модель Playboy Наташа Хайтт, которой угрожали убийством, найдена мертвой.
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