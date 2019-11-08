24.37 / 24.62 26.86 / 27.28
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пытки в одесском детском центре: к издевательствам могут быть причастны охранники

12:08 8 ноября 2019 199
Пытки в одесском детском центре: к издевательствам могут быть причастны охранники
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В пятницу, 8 ноября, в центре Одессы правоохранители проводят следственные действия в охранном агентстве «Центр». Задействованы сотрудники прокуратуры и корпуса оперативных действий МВД Украины (спецподразделение КОРД), следователи полиции. В правоохранительных структурах региона факт проведения данной операции пока официально не комментируют.

По сведениям информированного источника в правоохранительных органах, процедура проходит в рамках досудебных расследований по уголовным производствам по фактам пыток и другим нарушениям прав воспитанников областного коммунального учреждения «Центр социально-психологической реабилитации детей».

«В частности, по фактам нарушений прав и свобод детей со стороны сотрудников данного агентства, которые, так сказать, охраняли данное коммунальное учреждение», — пояснил источник, уточнив, что официального договора между организациями на предмет оказания охранных услуг нет. А вот неофициальные визиты и рукоприкладство сотрудников «Центра» зафиксированы, в том числе в многочисленных показаниях самих воспитанников.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пытках и изнасиловании в одесском детском центре. Генпрокуратура взяла под контроль ход расследования по фактам нарушения прав детей в расположенном в Одессе областном коммунальном учреждении «Центр социально-психологической реабилитации детей».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсия

Хотя бы два года страхового стажа: в ПФУ разъяснили порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам

Торт-оригинал

Невеста заказала торт, украшенный милой собачкой, а получила «дохлого дикобраза», раздавленного между слоями (фото)

Сивохо

В Донецке жестко ответили Сивохо на заявление о выплате пенсий жителям ОРДЛО

Минирование поезда Львов&nbsp;— Киев

«Остановили посреди поля»: с поездом «Львов – Киев» произошло ЧП (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер