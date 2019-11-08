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Пытки в одесском детском центре: к издевательствам могут быть причастны охранники
В пятницу, 8 ноября, в центре Одессы правоохранители проводят следственные действия в охранном агентстве «Центр». Задействованы сотрудники прокуратуры и корпуса оперативных действий МВД Украины (спецподразделение КОРД), следователи полиции. В правоохранительных структурах региона факт проведения данной операции пока официально не комментируют.
По сведениям информированного источника в правоохранительных органах, процедура проходит в рамках досудебных расследований по уголовным производствам по фактам пыток и другим нарушениям прав воспитанников областного коммунального учреждения «Центр социально-психологической реабилитации детей».
«В частности, по фактам нарушений прав и свобод детей со стороны сотрудников данного агентства, которые, так сказать, охраняли данное коммунальное учреждение», — пояснил источник, уточнив, что официального договора между организациями на предмет оказания охранных услуг нет. А вот неофициальные визиты и рукоприкладство сотрудников «Центра» зафиксированы, в том числе в многочисленных показаниях самих воспитанников.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пытках и изнасиловании в одесском детском центре. Генпрокуратура взяла под контроль ход расследования по фактам нарушения прав детей в расположенном в Одессе областном коммунальном учреждении «Центр социально-психологической реабилитации детей».
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