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В Украине впервые сняли уникальный WEB-сериал о мире финансов
В Украине впервые сняли уникальный WEB-сериал о сложном, но увлекательном мире финансов и инвестиций. В ТРЦ «Блокбастер» состоялась премьера фильма «Вільні гроші», снятого по заказу ООО «ФРИДОМ Финанс Украина». Рекламный контент удачно интегрировали в интересный игровой фильм с увлекательным сюжетом. Зритель сопереживает героям и в легкой игровой форме познает сложный мир финансов.
«Вільні гроші» — это семи серийный фильм, основанный на увлекательной жизненной истории, в которой есть место детективу и романтике. Он снят в модном сейчас жанре профессиональных и отраслевых сериалов. Авторы вдохновлялись мировыми хитами — сериалами «Миллиарды» и «Форс-мажоры». В украинском сериале легко и просто рассказывается о сложном мире финансов и инвестиций. Подробности бизнеса, подводные камни и реалии показаны через истории сотрудников большой компании.
По сюжету главный герой, талантливый парень Захар, работает в крупной инвестиционной компании. Но не на желаемой должности, а всего лишь секретарем. Однажды он случайно оказывается на совещании топ-менеджеров и предлагает свою уникальную идею решения проблемы. Босс с энтузиазмом воспринял совет Захара, а вот коллеги решили устранить конкурента. Главному герою грозит серьезная опасность. Он переживает предательство, но не ломается на пути к вершине.
Зрителя порадует не только интригующий сюжет, стильная картинка, интересные диалоги, но и актерский состав. Главные роли сыграли Остап Ступка, Алина Коваленко («Крепостная», «Захар Беркут»), Богдан Рубан (Eva.Stories); Михаил Крышталь («Крепостная»), Елена Курта («Школа»), Владислав Гончаров, Роман Муленко, Себастиан Антон.
«Формат художественного кино или сериала для современного бренда, который понимает актуальные тренды маркетинга и рекламы, — это осознанный и эффективный инструмент. Мы налаживаем тонкий, эмоциональный контакт со своей аудиторией. Сериал — это возможность легко рассказать людям о себе, о нашем бренде, идеях, желаниях, амбициях и даже чувствах и переживаниях. Это возможность показать компанию изнутри — красиво и искренне, без „дешевых“ рекламных приемчиков», — объяснил создание фильма маркетинг-директор ООО «Фридом Финанс Украина» Борис Цомая.
По его словам, сериал не является инструментом для поднятия продаж. Его создавали в первую очередь для людей, чтобы они не только увидели интересную историю, но и узнали больше о мире финансов, стали лучше разбираться в процессах.
В мире есть успешные примеры создания брендами качественного художественного контента, ставшего популярным. Украина только начинает развиваться в этом направлении. И сериал «Вільні гроші» — первый уникальный продукт в нашей стране. Саундтрек к фильму и оригинальное музыкальное сопровождение создал известный украинский пианист Евгений Хмара. А режиссером фильма стала Ирина Петрикей. Она рассказала, что крайняя смена длилась почти 35 часов и поблагодарила актеров, которые выкладывались на площадке, создавая настоящее художественное кино.
Над фильмом работали почти пять месяцев. Сейчас завершается монтаж. Первую серию проекта можно увидеть 11 ноября в YouTube на канале #Investtalk.
На фото в заголовке Евгений Хмара, Борис Цомая, Ирина Петрикей, Богдан Рубан (фото Александра Пилюгина)
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