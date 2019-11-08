В Украине впервые сняли уникальный WEB-сериал о мире финансов

Шоу-бизнес

В Украине впервые сняли уникальный WEB-сериал о сложном, но увлекательном мире финансов и инвестиций. В ТРЦ «Блокбастер» состоялась премьера фильма «Вільні гроші», снятого по заказу ООО «ФРИДОМ Финанс Украина». Рекламный контент удачно интегрировали в интересный игровой фильм с увлекательным сюжетом. Зритель сопереживает героям и в легкой игровой форме познает сложный мир финансов.

«Вільні гроші» — это семи серийный фильм, основанный на увлекательной жизненной истории, в которой есть место детективу и романтике. Он снят в модном сейчас жанре профессиональных и отраслевых сериалов. Авторы вдохновлялись мировыми хитами — сериалами «Миллиарды» и «Форс-мажоры». В украинском сериале легко и просто рассказывается о сложном мире финансов и инвестиций. Подробности бизнеса, подводные камни и реалии показаны через истории сотрудников большой компании.

Анастасия Остренская, Ирина Юскевич (фото Александра Пилюгина)

По сюжету главный герой, талантливый парень Захар, работает в крупной инвестиционной компании. Но не на желаемой должности, а всего лишь секретарем. Однажды он случайно оказывается на совещании топ-менеджеров и предлагает свою уникальную идею решения проблемы. Босс с энтузиазмом воспринял совет Захара, а вот коллеги решили устранить конкурента. Главному герою грозит серьезная опасность. Он переживает предательство, но не ломается на пути к вершине.

Алина Коваленко (фото Александра Пилюгина)

Зрителя порадует не только интригующий сюжет, стильная картинка, интересные диалоги, но и актерский состав. Главные роли сыграли Остап Ступка, Алина Коваленко («Крепостная», «Захар Беркут»), Богдан Рубан (Eva.Stories); Михаил Крышталь («Крепостная»), Елена Курта («Школа»), Владислав Гончаров, Роман Муленко, Себастиан Антон.

Алена Курта (фото Александра Пилюгина)

Богдан Рубан (фото Александр Пилюгина)

«Формат художественного кино или сериала для современного бренда, который понимает актуальные тренды маркетинга и рекламы, — это осознанный и эффективный инструмент. Мы налаживаем тонкий, эмоциональный контакт со своей аудиторией. Сериал — это возможность легко рассказать людям о себе, о нашем бренде, идеях, желаниях, амбициях и даже чувствах и переживаниях. Это возможность показать компанию изнутри — красиво и искренне, без „дешевых“ рекламных приемчиков», — объяснил создание фильма маркетинг-директор ООО «Фридом Финанс Украина» Борис Цомая.

По его словам, сериал не является инструментом для поднятия продаж. Его создавали в первую очередь для людей, чтобы они не только увидели интересную историю, но и узнали больше о мире финансов, стали лучше разбираться в процессах.

Владислав Гончаров, Роман Муленко (фото Александра Пилюгина)

В мире есть успешные примеры создания брендами качественного художественного контента, ставшего популярным. Украина только начинает развиваться в этом направлении. И сериал «Вільні гроші» — первый уникальный продукт в нашей стране. Саундтрек к фильму и оригинальное музыкальное сопровождение создал известный украинский пианист Евгений Хмара. А режиссером фильма стала Ирина Петрикей. Она рассказала, что крайняя смена длилась почти 35 часов и поблагодарила актеров, которые выкладывались на площадке, создавая настоящее художественное кино.

Ирина Петрикей, Борис Цомая (фото Александра Пилюгина)

Евгений Хмара (фото Александра Пилюгина)

Над фильмом работали почти пять месяцев. Сейчас завершается монтаж. Первую серию проекта можно увидеть 11 ноября в YouTube на канале #Investtalk.

На фото в заголовке Евгений Хмара, Борис Цомая, Ирина Петрикей, Богдан Рубан (фото Александра Пилюгина)

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