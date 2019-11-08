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Кому не повезет: гороскоп на 9 ноября для всех знаков зодиака
Суббота, 9 ноября, — день, когда можно уладить все конфликты с близкими людьми.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 9 ноября для всех знаков зодиака.
Овен
Сегодня вероятны значительные финансовые расходы, но это никак не повлияет на ваше финансовое положение.
Телец
Тельцам придется решать семейные вопросы. Найти общий язык с окружающими будет сложно.
Близнецы
Удачный день для представителей знака, увлекающихся программированием, журналистикой, литературным творчеством или сетевыми играми.
Рак
Раки сегодня могут оказаться в сложной ситуации, но непременно найдут выход из любого тупика.
Лев
Сегодня можете позволить себе расслабиться. Хорошо пройдут посещения светских мероприятий.
Дева
У Дев сегодня могут возникнуть небольшие проблемы с оформлением документов.
Весы
Возможен напряженный день, который придется провести в активных разговорах, поездках и рабочих процессах.
Скорпион
Скорпионы, сегодня любые дела, за которые вы приметесь, будут удаваться. Берегите горло.
Стрелец
Звезды не советуют сегодня что-то покупать или продавать. Можете угодить в лапы мошенников.
Козерог
Сегодня радостная новость придет от человека, с которым вы общались еще в юности, не пропустите ее.
Водолей
Сегодня возможны стрессовые ситуации, связанные с семьей и детьми, но вы справитесь.
Рыбы
Совет звезд: будьте осторожны с финансами, избегайте необдуманных расходов.
Хорошего вам дня!
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