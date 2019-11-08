Стиль жизни

Кому не повезет: гороскоп на 9 ноября для всех знаков зодиака

Суббота, 9 ноября, — день, когда можно уладить все конфликты с близкими людьми.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 9 ноября для всех знаков зодиака.

Овен

Сегодня вероятны значительные финансовые расходы, но это никак не повлияет на ваше финансовое положение.

Телец

Тельцам придется решать семейные вопросы. Найти общий язык с окружающими будет сложно.

Близнецы

Удачный день для представителей знака, увлекающихся программированием, журналистикой, литературным творчеством или сетевыми играми.

Рак

Раки сегодня могут оказаться в сложной ситуации, но непременно найдут выход из любого тупика.

Лев

Сегодня можете позволить себе расслабиться. Хорошо пройдут посещения светских мероприятий.

Дева

У Дев сегодня могут возникнуть небольшие проблемы с оформлением документов.

Весы

Возможен напряженный день, который придется провести в активных разговорах, поездках и рабочих процессах.

Скорпион

Скорпионы, сегодня любые дела, за которые вы приметесь, будут удаваться. Берегите горло.

Стрелец

Звезды не советуют сегодня что-то покупать или продавать. Можете угодить в лапы мошенников.

Козерог

Сегодня радостная новость придет от человека, с которым вы общались еще в юности, не пропустите ее.

Водолей

Сегодня возможны стрессовые ситуации, связанные с семьей и детьми, но вы справитесь.

Рыбы

Совет звезд: будьте осторожны с финансами, избегайте необдуманных расходов.

Хорошего вам дня!

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