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Верните деньги: Мишель Платини решил отомстить УЕФА
Легендарный футболист и экс-глава Европейского футбольного союза Мишель Платини, отбывший четырехлетнее отстранение от футбола, требует от УЕФА 7,2 млн евро, сообщает AFP.
64-летний француз намерен добиться через суд выплаты ему премиальных, «предусмотренных в контракте», а также задолженности по зарплате, которая составляет 5,5 млн в евровалюте.
Напомним, что срок дисквалификации трехкратного обладателя «Золотого мяча» истек 6 октября, и он намерен вернуться в футбол на одну из должностей.
Как известно, в 2015 году комитет ФИФА по этике принял решение об отстранении на восемь лет от футбольной деятельности бывшего главы УЕФА Мишеля Платини и президента ФИФА Йозефа Блаттера после расследования, в котором был обнаружен санкционированный швейцарцем крупный денежный перевод — около € 2 млн — на имя Платини. Позже французу сократили наказание до четырех лет вне футбола.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Мишелю Платини удалось избежать тюрьмы.
Фото Getty Images
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