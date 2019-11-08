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Спорт

Верните деньги: Мишель Платини решил отомстить УЕФА

15:17 8 ноября 2019 115
Мишель Платини
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Легендарный футболист и экс-глава Европейского футбольного союза Мишель Платини, отбывший четырехлетнее отстранение от футбола, требует от УЕФА 7,2 млн евро, сообщает AFP.

64-летний француз намерен добиться через суд выплаты ему премиальных, «предусмотренных в контракте», а также задолженности по зарплате, которая составляет 5,5 млн в евровалюте.

Напомним, что срок дисквалификации трехкратного обладателя «Золотого мяча» истек 6 октября, и он намерен вернуться в футбол на одну из должностей.

Как известно, в 2015 году комитет ФИФА по этике принял решение об отстранении на восемь лет от футбольной деятельности бывшего главы УЕФА Мишеля Платини и президента ФИФА Йозефа Блаттера после расследования, в котором был обнаружен санкционированный швейцарцем крупный денежный перевод — около € 2 млн — на имя Платини. Позже французу сократили наказание до четырех лет вне футбола.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Мишелю Платини удалось избежать тюрьмы.

Фото Getty Images

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