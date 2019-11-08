Стиль жизни

Гороскоп на 10 ноября для всех знаков зодиака

Воскресенье, 10 ноября, — неудачный день для принятия ответственных решений.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 10 ноября для всех знаков зодиака.

Овен

В воскресенье непредвиденные неурядицы могут помешать осуществлению планов. Хороший день для физического труда и занятий спортом.

Телец

Возможно, в вашей жизни произойдут события, которые будут иметь неприятные последствия.

Близнецы

Возможны приятные встречи со старыми друзьями и неожиданные романтические свидания.

Рак

Предупреждение: возможны недомогания, которые не будут серьезной угрозой вашему здоровью.

Лев

Львов ждут мелкие неурядицы в делах, которые станут испытанием на прочность.

Дева

У Дев с финансами серьезных проблем не будет, но поход по магазинам окажется убыточным.

Весы

Совет звезд: аккуратный подход к документам и ценным бумагам поможет исправить ошибки прошлого.

Скорпион

Возможно, придется примирять приятелей. День подойдет для покупок и смены стиля.

Стрелец

Плохой день, чтобы заключать сделки и решать финансовые вопросы, но можно покупать дорогостоящие необходимые вещи.

Козерог

День хорошо подходит для восстановления сил. Займитесь любимым видом спорта.

Водолей

Возможны проблемы со здоровьем, травмы и инфекционные заболевания.

Рыбы

Не стоит планировать день по минутам. Пользу принесут спонтанные поступки и решения.

Хорошего вам дня!

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