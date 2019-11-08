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Гороскоп на 10 ноября для всех знаков зодиака
Воскресенье, 10 ноября, — неудачный день для принятия ответственных решений.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 10 ноября для всех знаков зодиака.
Овен
В воскресенье непредвиденные неурядицы могут помешать осуществлению планов. Хороший день для физического труда и занятий спортом.
Телец
Возможно, в вашей жизни произойдут события, которые будут иметь неприятные последствия.
Близнецы
Возможны приятные встречи со старыми друзьями и неожиданные романтические свидания.
Рак
Предупреждение: возможны недомогания, которые не будут серьезной угрозой вашему здоровью.
Лев
Львов ждут мелкие неурядицы в делах, которые станут испытанием на прочность.
Дева
У Дев с финансами серьезных проблем не будет, но поход по магазинам окажется убыточным.
Весы
Совет звезд: аккуратный подход к документам и ценным бумагам поможет исправить ошибки прошлого.
Скорпион
Возможно, придется примирять приятелей. День подойдет для покупок и смены стиля.
Стрелец
Плохой день, чтобы заключать сделки и решать финансовые вопросы, но можно покупать дорогостоящие необходимые вещи.
Козерог
День хорошо подходит для восстановления сил. Займитесь любимым видом спорта.
Водолей
Возможны проблемы со здоровьем, травмы и инфекционные заболевания.
Рыбы
Не стоит планировать день по минутам. Пользу принесут спонтанные поступки и решения.
Хорошего вам дня!
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