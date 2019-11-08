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Чего ждать в это воскресенье: гороскоп на 10 ноября для всех знаков зодиака
Воскресенье, 10 ноября, — день, который стоит посвятить семейному отдыху, чтению книг, коротким поездкам.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 10 ноября для всех знаков зодиака.
Овен
Стоит на время отложить некоторые задания, чтобы не идти наперекор жизненным ситуациям.
Телец
Тельцам полезно посетить косметолога и обновить гардероб. Также рекомендуется воздержанность в пище.
Близнецы
Возможно придется экстренно решать бытовые проблемы, что-то чинить и восстанавливать.
Рак
Сегодня возможны недомогания, особенно если накануне вы испытали дополнительные нагрузки.
Лев
Звезды советуют Львам серьезно взяться за решение финансовых и жилищных вопросов.
Дева
Совет звезд: забывать про режим питания и меры профилактики от гриппа не стоит.
Весы
Удастся сделать очень много, что приведет к успеху, признанию и финансовому достатку.
Скорпион
Сегодня не стоит браться за дела, требующие находчивости, предприимчивости или ловкости
Стрелец
Совет звезд: не отказывайте окружающим в посильной помощи практического плана.
Козерог
Возможен внезапный стресс из-за домашних или супружеских проблем, вам придется проявить гибкость и оперативность.
Водолей
Водолеям лучше вести здоровый образ жизни: старайтесь меньше курить и не злоупотреблять спиртным.
Рыбы
Рыбам звезды советуют: экономьте силы, начало нового дела перенесите на следующие сутки.
Хорошего вам дня!
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