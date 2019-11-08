Стиль жизни

Чего ждать в это воскресенье: гороскоп на 10 ноября для всех знаков зодиака

Воскресенье, 10 ноября, — день, который стоит посвятить семейному отдыху, чтению книг, коротким поездкам.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 10 ноября для всех знаков зодиака.

Овен

Стоит на время отложить некоторые задания, чтобы не идти наперекор жизненным ситуациям.

Телец

Тельцам полезно посетить косметолога и обновить гардероб. Также рекомендуется воздержанность в пище.

Близнецы

Возможно придется экстренно решать бытовые проблемы, что-то чинить и восстанавливать.

Рак

Сегодня возможны недомогания, особенно если накануне вы испытали дополнительные нагрузки.

Лев

Звезды советуют Львам серьезно взяться за решение финансовых и жилищных вопросов.

Дева

Совет звезд: забывать про режим питания и меры профилактики от гриппа не стоит.

Весы

Удастся сделать очень много, что приведет к успеху, признанию и финансовому достатку.

Скорпион

Сегодня не стоит браться за дела, требующие находчивости, предприимчивости или ловкости

Стрелец

Совет звезд: не отказывайте окружающим в посильной помощи практического плана.

Козерог

Возможен внезапный стресс из-за домашних или супружеских проблем, вам придется проявить гибкость и оперативность.

Водолей

Водолеям лучше вести здоровый образ жизни: старайтесь меньше курить и не злоупотреблять спиртным.

Рыбы

Рыбам звезды советуют: экономьте силы, начало нового дела перенесите на следующие сутки.

Хорошего вам дня!

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