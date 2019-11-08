Стиль жизни

Планируйте день правильно: гороскоп на 11 ноября для всех знаков зодиака

Понедельник, 11 ноября, — хороший день для карьеристов и бизнесменов.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 11 ноября для всех знаков зодиака.

Овен

Вы сможете преодолеть любые преграды на своем пути, невзирая на то, какими пугающими они будут вам казаться.

Телец

Сегодня конфликтный день, когда нужно быть крайне внимательным в разговорах с близкими людьми.

Близнецы

Совет звезд: все финансовые вопросы лучше перенести на более благоприятное время.

Рак

Возможно, сегодня вы выручите близкого человека, который окажется в сложной ситуации.

Лев

Не стоит проводить деловые переговоры в этот день. Возможны небольшие финансовые трудности.

Дева

Не исключены выговоры и претензии со стороны начальства, что выведет вас из себя.

Весы

Возможно, вы получите прекрасные отзывы о своих проектах, а также достойную премию.

Скорпион

Скорпионам необходимо позаботиться о здоровье, чтобы не оказаться в больнице в разгар работы.

Стрелец

После обеда звезды обещают вам профессиональные достижения, успехи и победы.

Козерог

Сегодня стоит затянуть пояс потуже, чтобы не соблазняться на покупки и интимные связи.

Водолей

День благоприятный для обращения в суд и урегулирования юридических разногласий.

Рыбы

Сегодня нужно быть очень осторожным и внимательным, чтобы не стать жертвой чьих-то манипуляций.

Хорошего вам дня!

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