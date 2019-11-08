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Стиль жизни

Гороскоп на 11 ноября для всех знаков зодиака

16:16 10 ноября 2019 99
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Понедельник, 11 ноября, — хороший день для планирования семейного будущего.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 11 ноября для всех знаков зодиака.

Овен

Звезды советуют внимательно отнестись к покупкам, возможен некачественный товар.

Телец

Поездки подарят Тельцу положительные эмоции и новые знакомства. А родные порадуют пониманием.

Близнецы

Есть шанс заключить контракт на хорошую сумму, но для этого нужно вложить часть своих денег.

Рак

Возможны приятные встречи со старыми друзьями и неожиданные романтические свидания.

Лев

Львам предстоит столкнуться с испытанием, которое станет проверкой на прочность и выдержку.

Дева

Не исключены сложности с получением денег, поэтому будьте внимательнее с подписанием счетов

Весы

Весам удастся добиться успеха в делах, которые требуют творческого подхода и проявления фантазии.

Скорпион

У одиноких Скорпионов возможна срочная командировка, во время которой наладится личная жизнь.

Стрелец

Совет звезд: откажитесь от косметических и лечебных процедур, они вряд ли дадут желаемый эффект.

Козерог

В этот день возможны новые знакомства или начало головокружительного романа.

Водолей

Водолеям не стоит принимать решения, которые касаются финансов или ценного имущества.

Рыбы

Совет звезд: не стоит брать на себя обязательства, в выполнении которых вы не уверены.

Хорошего вам дня!

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