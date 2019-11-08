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Гороскоп на 11 ноября для всех знаков зодиака
Понедельник, 11 ноября, — хороший день для планирования семейного будущего.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 11 ноября для всех знаков зодиака.
Овен
Звезды советуют внимательно отнестись к покупкам, возможен некачественный товар.
Телец
Поездки подарят Тельцу положительные эмоции и новые знакомства. А родные порадуют пониманием.
Близнецы
Есть шанс заключить контракт на хорошую сумму, но для этого нужно вложить часть своих денег.
Рак
Возможны приятные встречи со старыми друзьями и неожиданные романтические свидания.
Лев
Львам предстоит столкнуться с испытанием, которое станет проверкой на прочность и выдержку.
Дева
Не исключены сложности с получением денег, поэтому будьте внимательнее с подписанием счетов
Весы
Весам удастся добиться успеха в делах, которые требуют творческого подхода и проявления фантазии.
Скорпион
У одиноких Скорпионов возможна срочная командировка, во время которой наладится личная жизнь.
Стрелец
Совет звезд: откажитесь от косметических и лечебных процедур, они вряд ли дадут желаемый эффект.
Козерог
В этот день возможны новые знакомства или начало головокружительного романа.
Водолей
Водолеям не стоит принимать решения, которые касаются финансов или ценного имущества.
Рыбы
Совет звезд: не стоит брать на себя обязательства, в выполнении которых вы не уверены.
Хорошего вам дня!
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