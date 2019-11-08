"Глубоко опечалены": РПЦ потрясена решением Александрийской церкви признать ПЦУ

Украина

После того, как Православная церковь Украины была признана Александрийским патриархатом (одним из древнейших и вторым по чести после Вселенского), в России не скрывали разочарования. Российские церковники уже придумали «наказание» для александрийского патриарха Феодора II за поддержку Украины.

В РПЦ заявляют, что отныне московский Кирилл не будет упоминать в молитвах патриарха Александрийского и всей Африки. Также в РПЦ признают, что «глубоко опечалены».

Напомним, 8 ноября стало известно, что в Каире патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II во время богослужения упомянул Православную церковь Украины и тем самым дал понять, что признает и ПЦУ, и ее предстоятеля. Митрополит ПЦУ Епифаний также провел богослужение с упоминанием Патриарха Александрийского.

ПЦУ после получения Томоса от вселенского патриарха постепенно завоевывает поддержку среди крупнейших православных церквей. Так, получено признание от главы Элладской православной церкви.



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