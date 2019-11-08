В Одесском аэропорту массово отменяют рейсы: что происходит

Происшествия

В пятницу, 8 ноября, в международном аэропорту «Одесса» авиакомпании массово отменяют рейсы, меняют график вылетов-прилетов из-за тумана. Как сообщили в администрации аэропорта, серьезный сбой в работе произошел в связи со сложными метеоусловиями.

В частности, отменены прибытия рейсов: Austrian Airlines из Вены (Австрия), который ожидался в 12:35, два рейса LOT Polish Airlines из Варшавы (Польша) на 14:10 и 17:20, Wizz Air из Гданьска (Польша) на 14:15, а также — Turkish Airlines из Стамбула (Турция), ожидавшийся в 20:45.

Борт компании Belavia из Минска (Беларусь), посадка которого планировалась в 13:40, перенаправлен в другой аэропорт.

Кроме того, задерживается борт Atlasglobal UA из Стамбула (17:45), примерно с полуторачасовым опозданием прибыл самолет компании Ryanair из Берлина, прибытие которого планировалось в 14:50.

Также из Одессы отменены вылеты в Вену (13:25), Гданьск (14:45), два рейса в Варшаву (14:55 и 18:05) и Стамбул (21:40). Известно уже о задержке вылета в 23:30 на Минск.

В администрации аэропорта отмечают, что возможна также корректировка времени вылета (прибытия) остальных рейсов.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что в Одессе и области на 9 ноября объявили I уровень опасности. Возможен сильный туман.

По данным пресс-службы ГСЧС в Одесской области, видимость на дорогах составит 200−500 метров. Туман также возможен в других южных областях Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об отмене рейсов 8 ноября в аэропорту «Львов». Сбои в графике объяснили неблагоприятными погодными условиями и техническими проблемами у ряда авиакомпаний.

Напомним, крупнейшая авиакомпания Европы Lufthansa отменила около 1300 рейсов, которые должны были состояться 7−8 ноября, из-за новой забастовки бортпроводников.

А в октябре густой туман в Киев в течение нескольких дней был причиной задержек и отмены рейсов в аэропортах.

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