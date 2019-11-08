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Пока наслаждайтесь теплом, но морозы уже на носу: синоптики озвучили прогноз на ноябрь
Как и обещали синоптики, первые дни ноября были аномально теплыми, практически весенними. Похоже, теперь, после небольшого похолодания, в Украину вновь возвращается тепло. Надолго ли, «ФАКТЫ» узнали у известных украинских синоптиков.
— В выходные дни и на следующей неделе погода будет несвойственно теплой для ноября, — рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня. — Ночью ожидается от плюс 4−11 градусов. В облачный день температура достигнет плюс 8−11 градусов, на юге — до плюс 15. Если же выглянет солнце, то воздух прогреется и до плюс 12−17 градусов, а в южных областях и в Закарпатье и Прикарпатье — до плюс 20.
— Теплая погода будет сопровождаться дождями?
— Осадки ожидаются в субботу преимущественно на правобережной части страны, а 11 ноября небольшие дожди возможны в западных, северных и центральных областях. В остальное время — практически без осадков. Но по ночам и утром возможны туманы, они также могут скорректировать температурный фон: если туман будет задерживаться утром, то температуры не будут высокими. Также возможен порывистый ветер до 13 метров в секунду.
В субботу, 9 ноября, ожидается небольшой дождь в западных, северных и центральных областях, а также порывистый ветер до 8 метров в секунду. Днем в Черниговской области воздух прогреется до 12 градусов тепла, на юге — до плюс 19, в Крыму — до плюс 20.
В воскресенье, 10 ноября, в западных областях, кроме Закарпатской, возможен сильный дождь. На западе скорость ветра будет достигать 12 метров в секунду, на остальной части Украины — до 10 метров в секунду. Во Львовской и Волынской областях днем воздух прогреется до плюс 9 градусов, на юге — до плюс 19 градусов, в Крыму по-прежнему ожидается плюс 20.
В понедельник, 11 ноября, на севере страны и в Винницкой области возможен небольшой дождь, скорость ветра — до 10 метров в секунду. Днем на западе местами температура воздуха не выше плюс 9, на юге — плюс 18.
По мнению народного синоптика Владимира Деркача, во второй декаде ноября в Украину придут морозы.
— Вторая декада ноября ожидается холодной, с ночными заморозками, и даже днем воздух не будет прогреваться. Возможны небольшие осадки, — рассказал «ФАКТАМ» Владимир Деркач. — В середине ноября может потеплеть на несколько дней, но после этого ожидаются ощутимые холода, и даже снег. Холодной будет и третья декада ноября. В конце месяца возможны осадки разной интенсивности, иногда обильные. Температура воздуха будет минусовой.
А вот народный синоптик Леонид Горбань в интервью «ФАКТАМ» дал несколько иной прогноз.
- С 12 по 22 ноября в Украину придут первые устойчивые морозы, до минус 4 градусов. 17−18 ноября температура может опуститься минус 9−11 градусов, — говорит Леонид Горбань. — С 23 ноября в Украине возможно потепление: до конца ноября температура будет плюсовая. Устойчивая зима в Украине начнется четко с 12 декабря.
Как сообщали «ФАКТЫ», по прогнозу синоптиков, зима ожидается снежной и морозной. А Украинский гидрометцентр вообще пообещал экстремальные холода.
Фото Ирины ТЕМИРОВОЙ, «ФАКТЫ»
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