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Трамп пообещал рассекретить еще один разговор с Зеленским

20:18 8 ноября 2019 41
трамп
Инф. «ФАКТОВ»

Американский лидер Дональд Трамп готов опубликовать стенограмму еще одного своего разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Разговор состоялся 21 апреля — в день второго тура выборов в Украине. Президент США не видит проблем в публикации стенограммы беседы, если это поможет снять претензии со стороны демократов в Конгрессе.

«Если они этого захотят, я им это дам… У меня нет проблем с тем, чтобы дать им (желаемое)», — заявил Трамп журналистам, комментируя свое решение по поводу стенограммы.

Как сообщает USAToday, Трамп признал, что ему не нравится публиковать расшифровки своих телефонных звонков, потому что это «плохой прецедент» и может повредить американской дипломатии. Но, если демократы будут настаивать, Трамп готов продемонстрировать, что не совершал ничего противозаконного, выстраивая отношения с Украиной.

Напомним, стенограмма телефонного разговора между Трампом и Зеленским от 25 июля была опубликована на фоне объявленной в США кампании по импичменту президента. Предполагалось, что стенограмма снимет все вопросы демократов к Трампу, но в реальности опубликованная расшифровка беседы лишь подлила масла в огонь. В США считают, что Трамп все-таки оказывал давление на Зеленского. Инициаторы импичмента Трампу хотят прояснить, что имел в виду американский президент, когда просил Зеленского об услуге в ходе разговора 25 июля.

Все подробности громкого политического скандала в США читайте в материале «ФАКТОВ»: «Трамп влип в громкий скандал из-за разговора с Зеленским: почему президенту США грозит импичмент».

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