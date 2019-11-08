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Как заколдованная: в Киеве полиция трижды останавливала фуру с пьяным водителем (фото)
В Киеве за сутки патрульные трижды останавливали фуру Renault, и каждый раз за рулем оказывался мертвецки пьяный водитель. Выяснилось, что дальнобойщиков было двое и они пытались меняться ролями водителя и пассажира. Но, учитывая, что алкоголь мужчины употребляли совместно, показатели алкотестера практически не отличались.
В первый раз фура попалась на глаза полиции на улице Вышгородской. Там водитель пытался заехать на МакДрайв, но в узкий проезд не вписался. Алкотестер зафиксировал в организме 31-летнего водителя 2,73 промилле алкоголя. На мужчину был составлен протокол, ему запретили садиться за руль, пока не протрезвеет.
Запрету водитель не последовал. Утром фуру обнаружили в Оболонском районе, преграждающей движение пешеходам. За ночь водитель до конца не протрезвел: прибор показал 1,22 промилле. Желая показать законопослушность, за руль грузовика уселся старший приятель пьяного мужчины.
Вскоре фуру с характерной манерой езды заметили на проспекте Правды. 48-летний водитель уже успел употребить эквивалент 100 миллилитров чистого алкоголя — во всяком случае прибор показал 1,28 промилле. Сбоку сидел ранее задержанный молодой водитель в таком же пьяном состоянии. Составлены два протокола — за пьяное вождение и за передачу управления автомобилем нетрезвому лицу.
Патрульная полиция подсчитала, что с начала года в Киеве остановила более 10 тысяч водителей в состоянии опьянения. Были случаи, когда прибор показывал максимальные 5,0 промилле. Больше всего пьяных за рулем выявляют в ночь на субботу.
Автовладельцы садятся за руль подшофе, не пугаясь высоких штрафов. Закон предусматривает за первое в году нарушение 10 200 гривен штрафа и год лишения водительских прав.
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