- 16:40 Эксперт назвал 10 неприятностей, ждущих Украину в случае продления моратория на продажу сельхозугодий
- 16:28 Бесплатно проверить здоровье в Киеве: названы адреса на ближайшие дни
- 16:27 РосСМИ запустили фейк об обстреле российских журналистов на Донбассе, и сами же его опровергли
- 16:20 Собака прославилась в сети благодаря необычной позе, в которой спит
- 16:09 Гороскоп на 12 ноября для всех знаков зодиака
- 16:05 Потери будут колоссальными: эксперт оценил угрозу масштабного вторжения войск Путина в Украину
- 15:58 Елена Зеленская впервые снялась для обложки Vogue UA
- 15:56 В штабе ООС заявили о завершении разведения сил возле Петровского
- 15:53 В Харькове оформляли соцвыплаты боевикам "ДНР"-"ЛНР": раскрыта преступная схема
- 15:37 Украина — Эстония: онлайн-трансляция матча
- 15:31 Расчленивший свою любовницу российский историк устроил истерику в суде
- 15:24 Зеленский теряет поддержку украинцев: опубликованы результаты свежего соцопроса
Гороскоп на 12 ноября для всех знаков зодиака
Вторник, 12 ноября, — плохой день для длинных поездок.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 12 ноября для всех знаков зодиака.
Овен
Не спешите начинать серьезные романы, этот день для этого не подходит.
Телец
Совет звезд: будьте крайне внимательны к своим вещам, деньгам и документам.
Близнецы
Вам нужно снизить амбиции, особенно, если они идут во вред тому, что может принести успех и прибыль.
Рак
Звезды советуют поберечь себя и отложить на завтра всю сложную работу.
Лев
Льва могут выдвинуть на новую должность, а также назначить ответственным за крупный проект.
Дева
Во вторник критика и замечания со стороны недоброжелателей могут испортить настроение.
Весы
Возможно пополнение семейного бюджета. Отличный день для покупок.
Скорпион
Возможно, придется в срочном режиме решать какие-то давние проблемы. Вечером ждет приятный сюрприз.
Стрелец
Обратите внимание, что в этот день можно закладывать фундамент для материальной, информационной или иной базы.
Козерог
Вам светит хорошая зарплата, поэтому будьте увереннее и инициативнее. Партнер удивит.
Водолей
Возможны ссоры и конфликты с коллегами, а также непонимание со стороны любимого человека.
Рыбы
У Рыб — не как у всех: прекрасный день для улаживания дружеских и любовных конфликтов.
Хорошего вам дня!
Читайте также гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Я твой Чебурашка, ты – мой кролик»: появилось видео со свадьбы короля Малайзии и россиянки, которые развелись со скандалом
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.