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Стиль жизни

Гороскоп на 12 ноября для всех знаков зодиака

16:09 11 ноября 2019 213
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Вторник, 12 ноября, — плохой день для длинных поездок.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 12 ноября для всех знаков зодиака.

Овен

Не спешите начинать серьезные романы, этот день для этого не подходит.

Телец

Совет звезд: будьте крайне внимательны к своим вещам, деньгам и документам.

Близнецы

Вам нужно снизить амбиции, особенно, если они идут во вред тому, что может принести успех и прибыль.

Рак

Звезды советуют поберечь себя и отложить на завтра всю сложную работу.

Лев

Льва могут выдвинуть на новую должность, а также назначить ответственным за крупный проект.

Дева

Во вторник критика и замечания со стороны недоброжелателей могут испортить настроение.

Весы

Возможно пополнение семейного бюджета. Отличный день для покупок.

Скорпион

Возможно, придется в срочном режиме решать какие-то давние проблемы. Вечером ждет приятный сюрприз.

Стрелец

Обратите внимание, что в этот день можно закладывать фундамент для материальной, информационной или иной базы.

Козерог

Вам светит хорошая зарплата, поэтому будьте увереннее и инициативнее. Партнер удивит.

Водолей

Возможны ссоры и конфликты с коллегами, а также непонимание со стороны любимого человека.

Рыбы

У Рыб — не как у всех: прекрасный день для улаживания дружеских и любовных конфликтов.

Хорошего вам дня!

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