Стиль жизни

Каким будет этот день: гороскоп на 12 ноября для всех знаков зодиака

Вторник, 12 ноября, — день, когда лучше не начинать строгую диету.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 12 ноября для всех знаков зодиака.

Овен

Сегодня, возможно, придется решать вопросы наследства, недвижимости и брать банковский кредит.

Телец

Удачный день для операций с жильем, проведения крупных платежей, приобретения вещей в классическом стиле.

Близнецы

Совет звезд: от умственного труда откажитесь, побудьте на время исполнительным роботом.

Рак

Возможно обострение старых болячек, а также переохлаждение и простуда.

Лев

Сегодня могут возникнуть мелкие финансовые трудности, которые будут временными

Дева

Звезды советуют Девам отложить важные дела и встречи, чтобы основательно заняться семейными вопросами.

Весы

Сегодня у вас вероятны денежные поступления. Вечером много времени отнимут домашние хлопоты.

Скорпион

Семейному Скорпиону предстоит суета, разговоры и частые разъезды по городу.

Стрелец

Возможно возникновение конфликтных ситуаций и споров, не исключены недомогания.

Козерог

Сегодня придется занять жесткую позицию, чтобы отстоять личные интересы.

Водолей

Звезды обещают вам день, когда на работе все будет складываться превосходным образом.

Рыбы

Друг порадует хорошими новостями, которые откроют интересные возможности.

Хорошего вам дня!

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