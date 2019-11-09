Политика

Полуголый и с трубой: в сеть выложили видео с тренировки Зеленского

На фанатской странице Владимира Зеленского в соцсетях появилась видеозапись президентской тренировки в спортзале. До того, как объявить о походе в политику, Зеленский регулярно делился с подписчиками, как поддерживает физическую форму. В соцсетях даже появился специальный канал. Теперь, похоже, Зеленский решил возродить подзабытую рубрику #zekubiki.

На видео Зеленский демонстрирует, как с помощью трубы прокачивает боковой пресс. Упражнения выполняются под руководством тренера.

Напомним, ранее в Офисе президента обнародовали рабочий график Зеленского. В список дел включено посещение спортзала.

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