24.28 / 24.66 26.80 / 27.36
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Полуголый и с трубой: в сеть выложили видео с тренировки Зеленского

8:13 9 ноября 2019 263
зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

На фанатской странице Владимира Зеленского в соцсетях появилась видеозапись президентской тренировки в спортзале. До того, как объявить о походе в политику, Зеленский регулярно делился с подписчиками, как поддерживает физическую форму. В соцсетях даже появился специальный канал. Теперь, похоже, Зеленский решил возродить подзабытую рубрику #zekubiki.

На видео Зеленский демонстрирует, как с помощью трубы прокачивает боковой пресс. Упражнения выполняются под руководством тренера.

Напомним, ранее в Офисе президента обнародовали рабочий график Зеленского. В список дел включено посещение спортзала.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Сергей Притула

Притула резко отреагировал на заявление бывшего друга Молочного про "фашистов" в Киеве

Пенсия

Хотя бы два года страхового стажа: в ПФУ разъяснили порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам

Кристина Асмус

Секс довел: Кристина Асмус расплакалась в эфире, рассказывая о последствиях откровенных сцен (видео)

Днепр, Киев, осень

Пока наслаждайтесь теплом, но морозы уже на носу: синоптики озвучили прогноз на ноябрь

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер