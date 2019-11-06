9 ноября 2019

В детстве у неё была всего лишь одна-единственная мечта. Она мечтала сочинять музыку. Для девочки, родившейся в рабочем посёлке на окраине Сталинграда, это было настолько необычно, что с ней поначалу даже спорить никто не пытался. Дескать, чем бы дитя не тешилось… Однако всем на удивление одарённый от Бога ребёнок уже в раннем возрасте начал писать мелодии. Сначала для детских песенок и лёгких музыкальных пьес. А уже лет в 14, занимаясь в музыкальной школе, сочинила полноценную кантату, состоящую из нескольких частей.

Девочку звали Аля Пахмутова. Это уже гораздо позже, после окончания консерватории, её начали называть полным именем Александра. Ещё бы, ведь к тому времени она уже посвятила себя серьёзной классической музыке. В её списке были полноценные произведения, дававшие надежды на то, что молодого композитора ожидает успешное будущее. Но ни она сама, ни родители, горячо верившие в талант своей Али, ни известные преподаватели, вложившие в её образование всю душу, даже представить не могли, насколько знаменитой суждено вскоре стать Александре.

Прошло всего лишь несколько лет — и песни на музыку Александры Пахмутовой пели миллионы людей. Её мелодии были легко узнаваемыми, душевными и в хорошем смысле привязчивымыми. Причём, настолько, что отвязаться от них было практически невозможно. ''Старый клён'', ''Надежда'', ''Мелодия'', ''Трус не играет в хоккей'', ''И вновь продолжается бой'', ''Птица счастья'', ''Главное, ребята, сердцем не стареть'', ''Ненаглядный мой'', ''Знаете, каким он парнем был''… Их исполняли самые популярные эстрадные певцы — Муслим Магомаев, Лев Лещенко, Эдуард Хиль, Юрий Гуляев, Майя Кристалинская, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова, София Ротару.

Песни Пахмутовой на слова поэта Николая Добронравова, ставшего не только её мужем, но и добрым надёжным другом, звучали с экранов телевизоров и из радиоприёмников. Их пели на свадьбах и на молодёжных конкурсах, на улицах и на кухнях. Буквально каждая новая песня становилась народным хитом. Вспомнить хотя бы ''Команду молодости нашей'' в исполнении Людмилы Гурченко, ''До свиданья, наш ласковый Миша'' в исполнении Льва Лещенко или ''Богатырская наша сила'' в исполнении легендарного оперного певца Дмитрия Гнатюка. А ''Нежность'' в исполнении Майи Кристалинской, записанная для фильма ''Три тополя на Плющихе''!.. А ''Надежда'', так душевно исполненная Анной Герман, что у слушателей всякий раз слёзы на глазах выступали, когда звучала эта песня!..

Недавно смотрел телепередачу, в которой участвовали и Александра Пахмутова, и Николай Добронравов. Они живут и здравствуют! И продолжают писать новые песни, и по-прежнему ездят по белу свету с авторскими концертами. И это несмотря на то, что Николаю Николаевичу уже далеко за 90, а Александре Николаевне сегодня, 9 ноября, как раз 90 лет исполняется. Они рассказывали о своих творческих планах. А мне в этой щупленькой скромной женщине, написавшей более 400 популярнейших песен, почему-то виделась маленькая Аля, однажды поставившая перед собой такую необычную цель — сочинять музыку…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.