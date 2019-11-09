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В Иране произошло разрушительное землетрясение: опубликовано видео последствий
В результате мощного землетрясения в Иране погибло пять человек, еще 529 получили различные травмы. Об этом сообщают иранские СМИ.
Землетрясение произошло в ночь на 8 ноября на северо-западе Ирана. Подземные толчки привели к масштабным разрушениям в ряде населенных пунктов.
Как заявил руководитель центра по медицинской помощи и борьбе с чрезвычайными ситуациями в провинции Восточный Азербайджан Фарзад Рахмани, 31 пострадавший был госпитализирован, остальные получили амбулаторное лечение и были выписаны.
Как писали «ФАКТЫ», летом прошлого года в Иране произошли три мощных землетрясения. Магнитуда подземных толчков тогда составила 4,6, 5,4 и 5,9 балла. Число пострадавших достигло нескольких сотен человек.
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