24.38 / 24.64 26.85 / 27.25
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Иране произошло разрушительное землетрясение: опубликовано видео последствий

14:36 9 ноября 2019 92
Землетрясение
Инф. «ФАКТОВ»

В результате мощного землетрясения в Иране погибло пять человек, еще 529 получили различные травмы. Об этом сообщают иранские СМИ.

Землетрясение произошло в ночь на 8 ноября на северо-западе Ирана. Подземные толчки привели к масштабным разрушениям в ряде населенных пунктов.

Как заявил руководитель центра по медицинской помощи и борьбе с чрезвычайными ситуациями в провинции Восточный Азербайджан Фарзад Рахмани, 31 пострадавший был госпитализирован, остальные получили амбулаторное лечение и были выписаны.

Как писали «ФАКТЫ», летом прошлого года в Иране произошли три мощных землетрясения. Магнитуда подземных толчков тогда составила 4,6, 5,4 и 5,9 балла. Число пострадавших достигло нескольких сотен человек.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Кристина Асмус

Секс довел: Кристина Асмус расплакалась в эфире, рассказывая о последствиях откровенных сцен (видео)

Днепр, Киев, осень

Пока наслаждайтесь теплом, но морозы уже на носу: синоптики озвучили прогноз на ноябрь

Сергей Притула

Притула резко отреагировал на заявление бывшего друга Молочного про "фашистов" в Киеве

модный маникюр осень 2019

Новые тренды в маникюре: модные цвета, матовые узоры (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер