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Под Киевом водитель устроил масштабное ДТП с переворотом: подробности и фото с места ЧП
Это серьезное ДТП произошло около половины двенадцатого в субботу, 9 ноября, на Старообуховской трассе, возле села Козин.
По словам свидетелей, легковушка BMW, на большой скорости пролетел перекресток на красный сигнал светофора, а уже за перекрестком он ушел на встречную полосу, где врезался в три автомобиля, стоявших перед светофором.
Удар был настолько сильным, что один из автомобилей слетел в кювет, где перевернулся и загорелся, а оторванное колесо от BMW улетело на 50 метров.
К счастью очевидцы бросились тушить огонь, а также подоспели спасатели из Козина, которые ликвидировали возгорание.
В результате тяжелые травмы получили четыре человека, которых срочно госпитализировали.
Сейчас на месте работает полиция, которые устанавливают причины этой масштабной трагедии. Движение на дороге приостановлено.
Ранее как сообщали «ФАКТЫ» в ночь на субботу полиция спасла от самосуда нетрезвого водителя, который повредил сразу восемь авто.
Фото Василия Тальского, «ФАКТЫ»
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