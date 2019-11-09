Происшествия

"Не заметили" полтора миллиона: ГБР завело дело на днепропетровских фискалов

Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило дело о злоупотреблении служебным положением должностными лицами Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Днепропетровской области.

Отмечается, что действия подозреваемых привели к уклонению от уплаты акцизного налога на сумму в 1,637 млн гривен. Речь идет о производителе табачной продукции, проверку которого проводили фискалы.

Уголовное дело открыто по части 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»).

Опубликованы оперативные фото.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали об обысках ГБР на Львовской таможне, где также раскрыли масштабную схему по уклонению от уплаты таможенных платежей.

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