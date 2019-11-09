- 19:33 Стало известно, почему Россия объявила Мазура в розыск по линии Интерпола
- 19:15 "Не заметили" полтора миллиона: ГБР завело дело на днепропетровских фискалов
- 18:56 «Бавария» – «Боруссия» (Дортмунд): онлайн видео голов суперматча бундеслиги
- 18:55 Гороскоп на 10 ноября для всех знаков зодиака
- 18:51 «Карпаты» спаслись в Мариуполе благодаря пенальти на 94-й минуте: видеообзоры матчей чемпионата Украины
- 18:38 Российский актер снял на видео автокатастрофу, в которой сам же и погиб
- 18:17 «Шахтер» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
- 18:06 У Заворотнюк прокомментировали ситуацию с ее долгами
- 17:57 Несите покрышки: Сенцов дал совет россиянам
- 17:57 Всемирный день науки: веселые открытки и поздравления
- 17:30 Зеленский потребовал от Кабмина разработать "стандарт" новостей для СМИ
- 17:28 В Польше по запросу России задержали легендарного экс-бойца АТО Игоря Мазура
"Не заметили" полтора миллиона: ГБР завело дело на днепропетровских фискалов
Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило дело о злоупотреблении служебным положением должностными лицами Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Днепропетровской области.
Отмечается, что действия подозреваемых привели к уклонению от уплаты акцизного налога на сумму в 1,637 млн гривен. Речь идет о производителе табачной продукции, проверку которого проводили фискалы.
Уголовное дело открыто по части 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»).
Опубликованы оперативные фото.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали об обысках ГБР на Львовской таможне, где также раскрыли масштабную схему по уклонению от уплаты таможенных платежей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Секс довел: Кристина Асмус расплакалась в эфире, рассказывая о последствиях откровенных сцен (видео)
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..