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Психические расстройства и катастрофы: чем опасно наступающее затмение Солнца
11 ноября нас ждет редкое астрономическое явление — затмение Солнца Меркурием. О том, чем это грозит жителям Земли, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.
— Затмение Солнца Меркурием, который является первой планетой Солнечной системы, то есть находится на минимальном расстоянии от ее центра, происходит раз в семь лет. В общем — тринадцать-четырнадцать раз за столетие, — говорит Валентина. — Правда, собственно, затмением процесс можно назвать с большой натяжкой — скорее, это транзит Меркурия по солнечному диску. В это время маленькая планета будет проходить точно между Землей и Солнцем — все три небесных тела выстроятся в линию. Меркурий будет виден как движущаяся небольшая черная точка.
Нынешнее мини-затмение Солнца произойдет 11 ноября и продлится пять с половиной часов — с 12.35 до 18.04 по Гринвичу (с 14.35 до 20.04 по киевскому времени). Следующее такое небесное шоу можно будет увидеть только в 2032 году. Разумеется, невооруженным глазом разглядеть его будет невозможно.
Впрочем, астрологи не советуют смотреть на затмения даже в телескоп, не говоря уже о популярных в народе закопченных стеклышках, — ваше зрение, возможно, и не пострадает, а вот мощный энергетический удар себе нанести можно.
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— Чем грозит затмение землянам?
— Чтобы понять, как такое затмение может отразиться на нашей жизни, нужно вспомнить, что вообще представляет собой это небесное тело. Как известно, Меркурий назван в честь древнеримского бога торговли. Эта планета покровительствует предпринимателям, бизнесменам и торговцам всех мастей, а также отвечает за информацию, коммуникации и интеллект на всех уровнях, поэтому помогает писателям, научным сотрудникам, студентам и школьникам. Под воздействием Меркурия также находятся СМИ — как печатные, так и электронные — и логистика. В любом случае, затмение, по мнению астрологов, всегда означает преодоление препятствий.
Если говорить о конкретном затмении Солнца Меркурием, которое произойдет 11 ноября, то, в силу ретроградного движения последнего, оно имеет свой особый смысл, который украинский астролог Елена Кульбашная определяет как «сожжение мостов». Это значит, что любой решительный шаг, сделанный нами в такое время, окажется судьбоносным и не оставит возможности вернуться назад, даже если вы со временем о нем пожалеете. Так, если вы решите развестись или уволиться с опостылевшей работы, то уже не сможете «отыграть» свое решение назад. Не удастся стереть память человеку, которого вы — вольно или невольно — обидите: скорее всего, он вас не простит. Правило «сожженных мостов» будет работать даже в мелочах: пятно, посаженое на платье, уже не отстирается, а сломанные часы не удастся починить.
Ретроградное движение Меркурия также чревато проблемами и накладками в информационной сфере. Общаясь, люди будут наталкиваться на непонимание: вы, вроде бы, все сказали правильно, а собеседник понял вас превратно и обиделся, вы же, в свою очередь, понятия не имеете, что в ваших словах может его задеть. Еще хуже в такое время может сложиться ситуация у тех, кто общается посредством мессенджеров — пропущенное слово и даже запятая могут полностью изменить смысл сообщения и привести к серьезной ссоре. Разумеется, со временем недоразумение прояснится, но осадок останется. В это время нельзя подписывать важные договора, заключать серьезные сделки и совершать крупные покупки, да и вообще стоит соблюдать максимальную осторожность.
— На что еще обязательно нужно обратить внимание?
— Нынешнее затмение усугубится другими небесными обстоятельствами. Меркурий соединится не только с Солнцем, но и с Прозерпиной, что может стать причиной наветов и сплетен, следствием чего станет испорченная репутация — возможно, на всю жизнь. К тому же, затмение произойдет в знаке Скорпиона, который и сам по себе является, мягко говоря, непростым, а в нашем случае затмение на излете заденет его восемнадцатый градус, считающийся разрушительным. Это может принести психические и гормональные расстройства и даже стереть генетическую память, после чего человек становится похожим на перекати-поле, поскольку лишается корней своего рода.
Расположение других звезд и планет тоже оставляет желать лучшего. Так, Марс, расположившийся в знаке Весов, предупреждает о возможности стихийных бедствий, войн и революций. Он же рекомендует в сложных жизненных ситуациях не трусить, а действовать решительно и доводить любое начатое дело до победного конца. Положение находящего в ретроградном движении Урана, который соединится со звездой Шератан (второй по яркости в созвездии Овна), придаст нам неудержимое желание добиться справедливости и, одновременно, принесет угрозу пожаров, авиакатастроф и землетрясений. А Венера, находящаяся в конфликте с Черной Луной и ретро-Нептуном, в худшем случае говорит об опасности преступлений, грабежа и насилий, а в лучшем — о некоем духовном выборе, который вам предстоит сделать.
— Все это звучит очень страшно.
— На самом деле прохождение по солнечному диску Меркурия, находящегося в ретроградной фазе, закладывает рассчитанные на длительное время циклы, которые могут иметь отношение к нашей личности, профессиональной и творческой реализованности, личной жизни — в общем, ко всем сферам нашего существования. Все, что вы сделаете в это время, будет иметь долговременные последствия, поэтому имеет смысл позаботиться о том, чтобы среди ваших поступков было как можно больше хороших и как можно меньше плохих.
Напомним, раннее «ФАКТЫ» публиковали гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака.
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