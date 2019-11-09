На Донбассе поймали рецидивиста, сбежавшего из-под носа конвоиров

Происшествия

Менее суток потребовалось полиции Луганщины, чтобы установить местонахождение рецидивиста, сбежавшего из-под стражи. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Луганской области.

Сбежавшего Вадима Байдака (на фото) нашли в заброшенном нежилом доме в селе Спеваковка Новоайдарского района. Теперь, согласно закону, за побег из-под стражи подозреваемому в грабеже грозит дополнительный срок — от трех до пяти лет лишения свободы (ст. 393 УК Украины).

Напомним, 22-летний ранее судимый за кражу и угон автотранспорта Вадим Байдак был задержан по подозрению в грабеже. Однако ему удалось сбежать при конвоировании в изолятор временного содержания.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о побеге из-под стражи задержанного в аэропорту «Борисполь» гражданина России, которого на родине подозревают в серии преступлений.

Фото отдел коммуникации ГУ НП в Луганской области

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