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Месси трижды забил «Сельте» и повторил уникальное достижение Криштиану Роналду: видеообзор матча
Матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу между «Барселоной» и «Сельтой» на «Камп Ноу» стал бенефисом форварда каталонцев Лионеля Месси, трижды поразившего ворота команды из Виго и принесшего своей команде победу — 4:1.
Этот хет-трик для аргентинца — 34-й в чемпионате Испании, что позволило Лионелю повторить рекорд экс-нападающего «Реала» Криштиану Роналду, выступавшего за мадридский клуб с 2009 по 2018 год.
Кстати, совсем недавно Лионель превзошел достижение португальца по числу голов на клубном уровне.
Также отметим, что в шести последних матчах испанской примеры Месси забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.
Кроме того, успех на поле «Сельты» позволил «Барселоне» с 25 очками обойти по дополнительным показателям «Реал», разгромивший в гостях «Эйбар» (4:0), и возглавить турнирную таблицу Ла Лиги.
Положение лидеров: 1. «Барселона» — 25 очков (12 очков); 2. «Реал» — 25 (12); 3. «Реал Сосьедад» — 23 (13); 4. «Атлетико» — 21 (12); 5. «Севилья» — 21 (12).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Барселона» в Лиге чемпионов не смогла сломить сопротивление «Славии».
Фото Twitter ФК «Барселона»
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