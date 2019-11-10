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Спорт

Месси трижды забил «Сельте» и повторил уникальное достижение Криштиану Роналду: видеообзор матча

11:09 10 ноября 2019 51
Барселона&nbsp;— Сельта
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу между «Барселоной» и «Сельтой» на «Камп Ноу» стал бенефисом форварда каталонцев Лионеля Месси, трижды поразившего ворота команды из Виго и принесшего своей команде победу — 4:1.

Этот хет-трик для аргентинца — 34-й в чемпионате Испании, что позволило Лионелю повторить рекорд экс-нападающего «Реала» Криштиану Роналду, выступавшего за мадридский клуб с 2009 по 2018 год.

Кстати, совсем недавно Лионель превзошел достижение португальца по числу голов на клубном уровне.

Также отметим, что в шести последних матчах испанской примеры Месси забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.

Кроме того, успех на поле «Сельты» позволил «Барселоне» с 25 очками обойти по дополнительным показателям «Реал», разгромивший в гостях «Эйбар» (4:0), и возглавить турнирную таблицу Ла Лиги.

Положение лидеров: 1. «Барселона» — 25 очков (12 очков); 2. «Реал» — 25 (12); 3. «Реал Сосьедад» — 23 (13); 4. «Атлетико» — 21 (12); 5. «Севилья» — 21 (12).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Барселона» в Лиге чемпионов не смогла сломить сопротивление «Славии».

Фото Twitter ФК «Барселона»

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