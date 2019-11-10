- 13:25 "Слуги народа" избрали нового главу партии
- 13:12 Елизавета II, Кейт Миддлтон и Камилла почтили память павших солдат — Меган Маркл места рядом с ними не хватило
- 12:55 Импортируя электроэнергию из РФ, мы финансируем агрессора, — Гончаренко
- 12:52 Военные испытали переданные Украине катера Island
- 12:44 «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: онлайн видео голов матча английской премьер-лиги
- 12:36 Военную помощь США для Украины разблокировали до распоряжения Трампа, — Bloomberg
- 12:28 В Киеве на один день частично перекроют Северный мост
- 12:01 Украинец Романчук с рекордом победил на этапе Кубка мира
- 11:59 "Должны были это сделать": в Польше оправдались за задержание ветерана АТО Мазура
- 11:51 Шевченко вызвал в сборную Украины еще одного легионера из Бельгии
- 11:35 Подозреваемый в убийстве иностранец с ножом напал на украинского пограничника: детали и фото с места ЧП
- 11:31 В Кабмине хотят отказаться от спецсвязи: названа причина
«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: онлайн видео голов матча английской премьер-лиги
В воскресенье, 10 ноября, на знаменитом стадионе «Энфилд» состоится принципиальная дуэль главных претендентов на чемпионский титул в чемпионате Англии «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» (начало — в 18:30). Одна из лучших оборон премьер-лиги (земляки «Битлз» пропустили всего девять мячей) — против лучшей атаки («горожане» наколотили в ворота соперников 34 гола).
Напомним, что команда Юргена Клоппа, выигравшая в прошлом сезоне Лигу чемпионов, с 31 очком после 11 туров опережает действующего победителя премьер-лиги на шесть пунктов (у сыгравших на один поединок больше, чем «Сити», «Лестера» и «Челси» на один балл больше, чем у коллектива Хосепа Гвардиолы).
Немецкий наставник «Ливерпуля» в битве на «Энфилде» не сможет рассчитывать на Клайна, Матипа, Шакири и Давида Силвы. У «Сити» из-за травм не сыграют наш Зинченко, который проходит реабилитацию после перенесенной операции на колене, а также Лапорт, Зане и Эдерсон.
Болельщики станут свидетелями 186-го в истории противостояния английских грандов. Пока «Ливерпуль» выиграл у соперника 90 поединков, 49 встреч завершились вничью и в 46 матчах успех сопутствовал «МанСити» (разница забитых и пропущенных мячей — 326:242).
Букмекеры в предстоящей встрече расценивают шансы команд, как примерно равные. К примеру, контора «Париматч» ставки на успех хозяев поля принимает с коэффициентом 2,70, на ничью — 3,50, на успех гостей — 2,60.
На закуску — немного статистики из истории противостояния соперников. «Ливерпуль» проиграл лишь в одном из 28 последних домашних матчей против «Сити», на побеждающего на 54-тысячном «Энфилде» с мая 2003 года. С другой стороны, «красные» уступили лишь в одном из 50 последних поединков АПЛ — как раз «Манчестер Сити».
И наконец, Юрген Клопп обыграл Пепа Гвардиолу семь раз. Чаще каталонца в его тренерской карьере не обижал ни один тренер.
За видео голов в поединке в режиме онлайн вы сможете следить на сайте «ФАКТОВ».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ливерпуль» победил в матче Лиги чемпионов бельгийский «Генк».
Фото Getty Images
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Мексиканский сериал»: молодой любовник экс-жены Джигарханяна бросил ее ради матери своего ребенка (фото)
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...