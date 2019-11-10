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Стало известно, когда рассмотрят отставку попавшего в секс-скандал Яременко
Вопрос об отставке Богдана Яременко с поста главы парламентского комитета по вопросам внешней политики будет рассмотрен в понедельник, 11 ноября. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в кулуарах съезда партии «Слуга народа».
«Яременко написал заявление. В понедельник мы будем решать вопрос на фракции», — цитирует Арахамию РБК-Украина.
Тем временем новоиспеченный член партии Александр Дубинский заявил, что лично он проголосует против отставки Яременко, пока ему не найдут достойную замену.
Напомним, 1 ноября глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко сообщил, что написал заявление об отставке с поста главы парламентского комитета. По его словам, он передаст заявление спикеру парламента лишь после того, как его отставку примет фракция «Слуга народа».
Яременко стал жертвой первого секс-скандала в Раде IX созыва после того, как журналисты сфотографировали его телефонную переписку и обнародовали ее в интернете. После этого нардеп разразился угрозами в адрес СМИ.
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