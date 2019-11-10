Стиль жизни

Когда просить повышения зарплаты и стричься: лунный календарь на 11-17 ноября

О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели, когда лучше стричься, заниматься спортом и как ухаживать за растениями, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астролог Людмила Булгакова.

11 ноября

Символ дня: лестница.

Характеристика: время гармонии духовного и физического начал и борьбы за справедливость. Не стоит делать резких движений, они могут нарушить мир в душе. Нельзя никого обсуждать и осуждать, не стоит никому завидовать, можно путешествовать, получать новые — приятные — впечатления.

Бизнес и финансы: решение серьезных финансовых вопросов лучше отложить на другой день. Несмотря на переизбыток энергии, на работе не стоит сворачивать горы — хлопоты будут напрасными.

Личная жизнь: чтобы помириться с близким человеком, достаточно сделать шаг ему навстречу.

Здоровье: под запретом находятся хирургические операции — из-за плохой свертываемости крови они могут закончиться проблемами вплоть до летального исхода.

Уход за внешностью: рекомендуется делать липосакцию живота и бедер. Стрижка, сделанная в этот день, сделает волосы здоровее и крепче.

Спорт: рекомендуется делать упражнения для мышц таза — это укрепит лимфатическую систему и селезенку.

Дом, сад, огород: день хорошо подходит для генеральной уборки — вы не только наведете порядок, но и на энергетическом уровне очистите помещение.

12 ноября

Символ дня: колокол.

Характеристика: несмотря на то, что этот день идеально подходит для разного рода развлекательных мероприятий и праздников, особенно детских, в них тоже важно и нужно знать меру. Люди ощущают внутреннюю раскрепощенность, поэтому не помешает контроль над своими мыслями и поступками. Ответить на важный вопрос поможет интуиция.

Бизнес и финансы: можно приступать к реализации новых проектов. День также благоприятен для торговли.

Личная жизнь: знакомство этого дня может привести к счастливому и длительному браку.

Здоровье: из-за низкой свертываемости крови не рекомендуется любое хирургическое вмешательство. Инфекционные заболевания, возникшие в это время, нельзя запускать — это чревато осложнениями.

Уход за внешностью: можно делать скрабирование и пилинг, красить волосы и закрашивать седину. Стрижка, сделанная в этот день, благоприятным образом отразится на здоровье волос.

Спорт: хорошее время для упражнений в районе мышц пресса.

Дом, сад, огород: домашними делами лучше не заниматься, исключением являются кухонные хлопоты.

13 ноября

Символ дня: обезьяна.

Характеристика: нужно гнать от себя плохие мысли и не поддаваться манипуляциям окружающих — легко можно стать марионеткой в чужих руках.

Бизнес и финансы: деловые переговоры на этот день лучше не назначать — партнеры вряд ли найдут общий язык друг с другом. Серьезные сделки и финансовые операции тоже вряд ли окажутся успешными.

Личная жизнь: общение с любимым человеком — во избежание конфликтов — лучше сократить до минимума.

Здоровье: в случае недомогания рекомендуется немедленно обратиться к врачу — самолечение чревато осложнениями.

Уход за внешностью: нельзя делать маникюр, педикюр, наращивать ногти и выщипывать брови. Стрижку можно делать только в том случае, если вы хотите надолго зафиксировать ее форму.

Спорт: хороший результат дадут упражнения для мышц бедер и ягодиц.

Дом, сад, огород: показаны мелкие домашние дела.

14 ноября

Символ дня: паутина.

Характеристика: энергетически тяжелый день, особенно для людей с тонкой душевной организацией. Лучше остаться дома, если же такой возможности нет, нужно максимально сократить свое пребывание в местах массового скопления людей. При вынужденном общении стоит сдерживаться и не реагировать на провокации.

Бизнес и финансы: новая идея, пришедшая в голову в это время, может оказаться не такой уж перспективной, как покажется на первый взгляд, поэтому не стоит торопиться с воплощением ее в жизнь. От любых финансовых операций нужно отказаться.

Личная жизнь: не стоит выяснять отношения с близким человеком — истины в этом споре вы все равно не обретете.

Здоровье: особое внимание нужно уделить состоянию здоровья желудочно-кишечного тракта.

Уход за внешностью: хороший результат дадут водные процедуры — посещение бани, сауны и бассейна. Стрижка может негативным образом сказаться на состоянии и структуре волос — они могут стать тонкими и непослушными.

Спорт: занятия спортом могут привести к травмам. Поход в спортзал лучше заменить прогулкой в ближайшем парке.

Дом, сад, огород: можно заниматься любыми домашними делами.

15 ноября

Символ дня: орел.

Характеристика: день ощущения своей моральной силы и победы над слабостью и затмением. В это время также можно получить ответы на вопросы, которые давно не дают покоя.

Бизнес и финансы: можно записываться на прием к начальству — оно благосклонно отнесется к вашим просьбам. Даже о повышении зарплаты. Прибыль, полученная в этот день, может превзойти даже самые смелые ожидания.

Личная жизнь: свидание лучше посвятить объяснению в любви, а не выяснению отношений.

Здоровье: можно принимать только те лекарства, которые прописал вам врач, от самолечения рекомендуется воздержаться.

Уход за внешностью: эффективными обещают быть омолаживающие процедуры. От стрижки лучше отказаться.

Спорт: рекомендуется беречь позвоночник и экономно расходовать энергию.

Дом, сад, огород: прекрасный день для работы по дому.

16 ноября

Символ дня: колесница.

Характеристика: благоприятный день для занятий творчеством — как на профессиональном, так и на любительском уровне. Не стоит лгать даже в мелочах — со временем это может не самым лучшим образом сказаться на ваших отношениях с людьми.

Бизнес и финансы: возможны бизнес-предложения, от которых вы — в силу выгоды, которую они предполагают — не сможете отказаться. Любые деловые предложения обещают быть успешными.

Личная жизнь: возможно появление в вашей жизни человека, в которого вы когда-то — в школе или институте — были влюблены. Благоприятное время для похода в ЗАГС.

Здоровье: заболевания этого дня требуют немедленного обращения к врачу.

Уход за внешностью: запрещены операции по увеличению груди. Можно экспериментировать с прической и стилем.

Спорт: эффективными будут кардионагрузки в сочетании с прыжками через скакалку.

Дом, сад, огород: день можно полностью посвятить домашним делам.

17 ноября

Символ дня: книга.

Характеристика: день хорош для получения новых знаний и освежения в памяти прежних. Любая информация, поступившая в этот день, имеет значение, поэтому пренебрегать ею не стоит. Нельзя также обращать полученные знания во зло.

Бизнес и финансы: неблагоприятное время для торговли и финансовых операций.

Личная жизнь: велика вероятность того, что всплывут факты, которые вы когда-то скрыли от любимого человека.

Здоровье: болезнь, начавшаяся в этот день, может оказаться затяжной.

Уход за внешностью: можно делать пластические операции в области лица. От стрижки, окраски и укладки лучше отказаться. Рекомендуются оздоровительные процедуры для слабых и истощенных волос.

Спорт: рекомендуются кардионагрузки, а тренировку мышц груди, плеч и живота лучше исключить.

Дом, сад, огород: занимаясь домом, рекомендуется сосредоточиться на мелких делах.

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