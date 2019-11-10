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Где смотреть онлайн Украина – Эстония: расписание трансляций матча
В четверг, 14 ноября, сборная Украины по футболу, уже гарантировавшая себе пропуск на Евро-2020, впервые в истории сыграет в Запорожье. На 12-тысячном стадионе «Славутич-Арена» «желто-синие» проведут товарищеский матч против команды Эстонии (стоимость билетов — от 100 до 300 гривен). Напомним, что сборная Украины занимает в рейтинге ФИФА 22-ю позицию, а наш соперник — 104-ю.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ УКРАИНА — ЭСТОНИЯ
Ранее пути соперников пересекались четыре раза. Украина неизменно побеждала оппонента, не пропустив при этом ни одного мяча: Украина — Эстония — 3:0 (Коновалов, автогол соперника, Гусейнов) в 1994-м, Эстония — Украина — 0:1 (Гусейнов) в 1995-м, Эстония — Украина — 0:2 (Гусев, Алиев) в 2011-м и Украина — Эстония — 4:0 (Ярмоленко, Гусев, Воронин, Милевский) в 2012-м.
В прямой трансляции на территории нашей страны встречу Украина — Эстония покажет телеканал «Футбол 1». Начало матча 14 ноября в 19:00. Кроме того, начиная с 18:00, эксперты в студии программы «Головна команда» обсудят предстоящий поединок, а по его окончании проанализируют итог противостояния.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Шевченко довызвал в сборную Украины футболиста «Гента» Романа Безуса.
Фото Getty Images
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