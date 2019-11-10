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Дикое убийство в Питере: появилось видео спасения историка Соколова
В сети появилось видео с места спасения петербургского профессора-историка Олега Соколова, который после того, как избавился от тела убитой аспирантки, упал в реку Мойку.
Кадры публикует российский информационный ресурс Лайф.
На кадрах можно увидеть, что на место ЧП прибыли врачи, а также сотрудники ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу на спасательном катере. При этом также можно увидеть самого Соколова, который находится в воде.
Как известно, при спасении вместе с историком был рюкзак, в котором были обнаружены отрубленные женские руки. Позднее в его квартире нашли тело 24-летней аспирантки университета.
Напомним, ученого Олега Соколова задержали утром в субботу, 9 ноября, когда он пытался утопить в реке пакет, в котором находились отрезанные руки убитой девушки.
По данным российских СМИ, во время ссоры 7 ноября он выстрелил в любовницу из обреза. Это произошло в квартире историка на набережной Мойки. Затем он спрятал тело, поскольку на следующий день, 8 ноября, принимал в квартире гостей.
А 9 ноября Соколов расчленил тело пилой и пошел выбрасывать части убитой в Мойку. Вскоре он оформил явку с повинной. Сам Соколов на допросе признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали видео, на котором доцент СПбГУ выбрасывает в реку пакеты, предположительно, с останками 24-летней аспирантки, которую он ранее убил.
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