Премия "Выбор народа": американцы назвали лучшие фильмы и сериалы 2019 года (фото)

Шоу-бизнес

В воскресенье, 10 ноября, в США состоялась 45-я церемония вручения премии «Выбор народа» — People’s Choice Awards. Ее учредителем является популярный телеканал E! Entertainment. Награждаются представители шоу-бизнеса в 43 категориях. Победителей определяют простые американцы путем голосования. Оно проходит на протяжении нескольких месяцев. Отдать свой голос можно с помощью смс, телефонного звонка, по интернету.

В этом году в кинокатегориях фаворитом считался фильм «Мстители: Завершение», в телекатегориях — заключительный сезон сериала «Игра престолов». В музыкальных категориях лидировала группа BTS. Однако итоги оказались для многих неожиданными.

Начнем с того, что «Игра престолов» осталась в итоге без единой награды! Сказалось недовольство сотен тысяч поклонников этого культового сериала его развязкой. Напомним, канал HBO получил весной множество негодующих посланий с требованием переснять весь заключительный сезон.

В главной телевизионной категории — «Шоу 2019 года» — победил сериал «Очень странные дела». Он обошел не только «Игру престолов», но и «Теорию Большого взрыва», «Анатомию страсти», «Ходячих мертвецов», «Это мы» и «Ривердэйл». «Очень странные дела» стали также лучшим драматическим сериалом 2019 года.

Лучшим фантастическим сериалом американцы назвали «Сумеречных охотников». «Теория Большого взрыва» получила премию как лучший комедийный сериал года.«Семейство Кардашьян» признано лучшим реалити-шоу. На церемонии в Санта-Монике присутствовали глава знаменитого семейства Крис Дженнер, а также ее старшие дочери Ким Кардашьян, Кортни Кардашьян и Хлоя Кардашьян. Поклонники были в полном восторге.

Семейство Кардашьян прибыло на церемонию в усеченном составе - Крис Дженнер, Кортни, Хлоя и Ким

Шоу «У Америки есть талант» признано лучшим телеконкурсом в нынешнем году. Коул Спраус («Ривердэйл») назван лучшим телеактером. 27-летний Спраус впервые получил премию «Выбор народа». Он обошел серьезных конкурентов в лице Кита Харингтона из «Игры престолов», Нормана Ридуса («Ходячие мертвецы»), Джима Парсонса («Теория Большого взрыва»), Финна Волфхарда («Очень странные дела»), Мило Вентимилью и Стерлинга Брауна («Это мы»).

Коул Спраус

Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун стала лучшей телеактрисой. В этой категории также были представлены Мэнди Мур («Это мы»), Софи Тернер и Мэйзи Уильямс («Игра престолов»), Камила Мендес и Лили Рейнхарт («Ривердэйл»), Даная Гурира («Ходячие мертвецы»), Риз Уизерспун («Большая маленькая ложь»).

Зендая была как всегда элегантна

Зендая победила в номинации «Звезда телевизионной драмы» (сериал «Эйфория»). Звездой телекомедии американцы назвали Кристен Белл («Хорошее место»). Хлоя Кардашьян обошла сестер и мать в категории «Звезда реалити-шоу».

В кинокатегориях предсказания сбылись почти в полной мере. «Мстители: Завершение» названы лучшим фильмом 2019 года и лучшим боевиком. Роберт Дауни-младший, сыгравший в картине Железного человека, победил в категории «Лучший киноактер года». Лучшей киноактрисой стала Зендая, сыгравшая главную женскую роль в картине «Человек-паук: Вдали от дома». Конкурентами Роберта были его партнер по «Мстителям» Крис Хемсуорт, Том Холланд («Человек-паук: Вдали от дома»), Уилл Смит («Аладдин»), Дуэйн Джонсон («Форсаж: Хоббс и Шоу»), Сэмюэл Л. Джексон («Капитан Марвел»), Киану Ривз («Джон Уик 3»), Адам Сэндлер («Загадочное убийство»).

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В женской категории кроме Зендаи были представлены Скарлетт Йоханссон («Мстители: Завершение»), Бри Ларсон («Капитан Марвел»), Тесса Томпсон («Люди в черном»), Лупита Нионго («Мы»), Дженнифер Анистон («Загадочное убийство»), Софи Тернер («Темный феникс»), Милли Бобби Браун («Годзилла»).

Лучшим драматическим фильмом названа картина «После», лучшей кинокомедией — «Загадочное убийство», лучшим семейным фильмом — «Аладдин».

Коул Спраус, как и Зендая, оказался лучшим не только в телекатегории, но и в кино. За исполнение главной мужской роли в фильме «В шаге друг от друга» он получил премию в номинации «Звезда кинодрамы», обойдя, между прочим, Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта («Однажды в… Голливуде»).

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Том Холланд победил в категории «Звезда кинобоевика». Его конкурентами были Роберт Дауни-младший и Крис Эванс («Мстители: Завершение»), Киану Ривз и Халле Берри («Джон Уик 3»), Софи Тернер («Темный феникс»), Бри Ларсон («Капитан Марвел»), Дуэйн Джонсон («Форсаж: Хоббс и Шоу»).

«Звездой кинокомедии» американцы назвали Ноя Сентинео, исполнившего главную роль в фильме «Идеальное свидание». Бейонс победила в номинации «Звезда анимации», озвучив героиню фильма «Король Лев».

Ной Сентинео пришел на награждение с костылем

В музыкальных категориях прогнозы не сбылись. Группа BTS отправилась домой с пустыми руками. Шон Мендес назван лучшим певцом, Билли Айлиш — лучшей певицей. Лучшей группой стала BLACKPINK, а клип, снятый на их песню Kill This Love, признан лучшим музыкальным видео года. Кроме того, группа победила в категории «Лучшее турне 2019 года».

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Песней 2019 года, по мнению простых американцев, является Señorita в исполнении Шона Мендеса и Камилы Кабельо. Диск Lover Тейлор Свифт назван лучшим альбомом года.

Гвен Стефани пришла на церемонию с мужем. Блейк Шелтон тоже получил премию как лучшия исполнитель кантри

Также были названы лауреаты «Выбора народа» в так называемых почетных номинациях. Дженнифер Анистон удостоилась премии «Народная икона». Певицу Гвен Стефани назвали «Иконой моды».

Пинк появилась на красной дорожке с мужем и двумя детьми

Пинк получила награду «Народный чемпион».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как прошла церемония вручения премии телеканала MTV Европейские музыкальные награды — MTV EMA 2019. Награждение состоялось в Севилье, Испания.

Фото Getty Images

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