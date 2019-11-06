11 ноября 2019

Это было в те далёкие времена, когда в Украине не было ни «Дизель-шоу», ни «95 квартала», ни других известных мастеров разговорного жанра, выступлениями которых народ восхищался бы так, как это происходит в наши дни. Более того, это было так давно, что родители нынешних популярных артистов в то время ещё даже не успели друг с другом познакомиться.

Но любовь украинского народа к хорошей сатире и юмору, к умению посмеяться над своими недостатками и суметь при этом едко подметить недостатки соседа была столь сильной, что рано или поздно это должно было произойти. И таки произошло. Сразу после окончания Великой Отечественной войны в Киеве возник юмористический дуэт Тарапуньки и Штепселя, которому суждено было стать на последующие почти 40 лет популярным и знаменитым на всю огромную страну. В принципе Юрий Тимошенко (Тарапунька) и Штепсель (Ефим Березин) к тому времени уже успели вместе поработать во фронтовых бригадах, пройдя боевой путь от Киева до Берлина. Просто до этого они играли повара Скалкина и банщика Мочалкина. И для фронтовой обстановки этих образов вполне хватало. Но настоящая слава к артистам пришла именно после появления на украинской эстраде быстро полюбившихся всем Тарапуньки и Штепселя.

Не было ни одного правительственного (как тогда говорили) концерта, ни одного телевизионного «Голубого огонька», на которых не выступали бы с присущим им блеском Тарапунька и Штепсель. Им никак не присваивали звания народных артистов. И на то были веские причины. Популярные артисты наотрез отказывались становиться членами Коммунистической партии. Однажды по-рыцарски прямолинейный и резкий Юрий Тимошенко объяснил мотивы их отношения к этому вопросу прямо в райкоме партии, где решался вопрос с поездкой популярного дуэта на гастроли в Канаду: пока в этой партии будут находиться взяточники и негодяи, не смейте звать туда порядочных людей!.. Канаду они после этого не видели долгие годы.

Штепсель (Ефим Березин, которому сегодня, кстати, исполнилось бы ровно 100 лет) родился в Одессе. И всегда этим гордился, называя Киев и Одессу лучшими в мире городами. Он страшно любил свою маму и всех своих многочисленных украинских и молдавских родственников. Но больше всего он любил свою семью и своего партнера по сцене и друга по жизни Юрия Тимошенко. Когда в 1986 году Тарапуньки не стало, Штепсель последним подошёл попрощаться с другом в помещении киевского Дома актера и произнёс слова, которые всех потрясли: «Я так много хотел тебе сказать… Так много… Но прости, Юрочка, я впервые в жизни забыл свой текст…»

А второй день после того, как Штепсель приехал в гости к своей дочери в Израиль, у него неожиданно случился инфаркт. Врачам удалось спасти жизнь знаменитому артисту, но летать самолетом ему они запретили категорически. Так Штепсель и остался вдали от своего любимого Киева, которому продолжал регулярно передавать записанные на видео приветы.

На его 75-летие в Израиле устроили праздник, собрали в большом зале почти две тысячи зрителей. Выступление Березина было коротким:

- В холле одна женщина с удивлением спросила меня: вы случайно не Штепсель? Штепсель, говорю. «О, так вас ещё можно узнать!» — сказала она… Спасибо, что вы меня помните.

Мы помним и его, и его замечательного друга. Их просто невозможно забыть.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.