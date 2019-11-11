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Мир

В могилу перед экзаменом: университет в Нидерландах предлагает студентам необычную услугу (фото)

9:33 11 ноября 2019 46
Студентка в могиле
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Университет Радбоуд в городе Неймеген (Нилерданды) предлагает необычную услугу студентам, которые испытывают стресс в связи с приближающимися экзаменами. Молодые люди имеют возможность полежать выкопанной специально для этих целей «могиле очищения», помедитировать и поразмыслить о тщете своего существования.

Как сообщает издание The Mirror, в открытой могиле, которая находится рядом с университетской часовней, постелен для комфорта коврик для занятий йогой с надписью «Оставайся странным», имеется одеяло, а также лежит подушечка.

В студенческом общежитии могила рекламируется постерами с латинскими словами «memento mori» — «помни о смерти». Почувствовать себя покойником можно на срок от 30 минут (это временной минимум) до трех часов.

Создатель проекта Джон Хакинг говорить, что могила нужна для того, чтобы студенты немного больше ценили время, отведенное им на этой земле. «Окончание жизни, смерть — это табу, это тяжело для студентов. О смерти трудно говорить — особенно когда тебе 18−20 лет», — считает он.

Любопытно, что студенты буквально «умирают» от желания попасть в могилу. Странный проект стал настолько популярен, что желающим приходиться записываться в очередь.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Индии борются со списыванием на экзаменах с помощью одетых на головы студентов картонных коробок.

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