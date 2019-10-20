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Ящик на голову: как в Индии борются со списыванием на экзаменах
В индийском городе Хавери, штат Карнатака, руководство местного колледжа нашло оригинальный способ борьбы со списыванием во время экзаменов. Однако ноу-хау вызвало громкий скандал, который стал известен далеко за пределами Индии. Студента пришлось писать экзаменационную работу по химии, сидя с картонными коробкам на головах!
Фотографии инцидента попали в соцсети, а оттуда — в прессу. Снимки опубликовала даже самая консервативная газета страны Times of India. Ее журналисты отправились в Хавери, чтобы разобраться во всем на месте.
Администрация колледжа утверждает, что «честь открытия» принадлежит не ей. Оказывается, подобный метод борьбы со списыванием практикуется в Индии в ряде других учебных заведений, вот только об этом до сих пор никто не знал.
Директор колледжа уверяет, что студентов никто не заставлял надевать коробки на головы. Решение принять участие в эксперименте принималось добровольно. Учащиеся даже сами принесли эти коробки на экзамен. Директор подчеркивает, что на снимках видно, что не все студенты сидят в картонных ящиках. Кто хотел — надел. Через 15 минут некоторые сняли коробки. Через час экзаменаторы велели всем остальным сделать тоже самое.
Однако объяснение администрации колледжа не удовлетворило Министерство образования Индии и власти штата. В учебное заведение была направлена комиссия. Чиновники грозят руководству колледжа выговорами и даже увольнением.
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