Мир

В России мать с двумя детьми выбросилась из окна 9 этажа: первое видео с места трагедии

В Москве женщина выпрыгнула из окна квартиры на 9 этаже вместе со своими детьми. Ранее в Уфе (Россия) женщина выбросила с 9 этажа двухгодовалую дочку.

Как сообщает «Мэш», одному ребенку не было и года, второму — шесть лет. Личность погибших уже установили — это 36-летняя Людмила Соколова и ее 9-месячная дочь Анна. Старший мальчик выжил, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Известно, что перед трагедией в квартиру пытались попасть медики — женщина вызвала «скорую». Она жаловалась на недомогание дочки, снижение аппетита и общую вялость. Когда врачи приехали, дверь им никто не открыл. Людмила Соколова жила вместе с мужем, которого сейчас разыскивают. Журналисты утверждают, что «семья выглядела благополучной».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ростове-на-Дону (Россия) пожар в многоэтажке стал причиной страшной смерти женщины и ребенка, которые спасаясь от огня выпрыгнули с 10 этажа. Причиной пожара стали проблемы с газовым оборудованием. Когда начался пожар, брат погибшей спокойно вышел из квартиры, а женщина с ребенком, видимо, были отрезаны огнем от выхода. Сначала из окна упал мальчик, а затем и его мама.





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